看似正常其實在求救？這些貓狗最常見的「行為警報」大解析 !
火報記者 張舜傑/報導
許多飼主以為，只要貓狗吃得好、睡得好、精神不錯，就代表牠們很幸福。但在日常看似普通的行為中，牠們其實正透過眼神與動作表達情緒、需求，甚至是求救訊號。
安靜得反常：沉默不一定平靜
許多飼主看到毛孩靜靜地躺在角落時，可能以為牠們正在休息，但若牠們平常活潑好動，突然變得安靜、孤立，甚至刻意避開人，就可能是壓力或不安的訊號。尤其貓咪若開始長時間躲在狹小空間，或狗狗對外界刺激失去反應，都代表牠們正在自我保護，試圖遠離讓牠們不舒服的因素。
黏人與分離不安：陪伴背後的依賴感
貓狗靠近飼主是再自然不過的互動，但如果牠們變得異常黏人，連上廁所都要跟著，或是飼主一離開就吠叫、抓門、咬家具，這並不只是單純想撒嬌，而是牠們對安全感的強烈需求。過度依賴的行為，往往代表牠們在情緒上感到焦慮，害怕孤單，也擔心飼主不再回來。
突然亂撒尿：行為背後有原因
當貓咪開始在沙發、床或角落尿尿，飼主往往會認為牠在「報復」或故意搗亂，但這其實是牠們表達壓力最明顯的方式之一。貓咪會以氣味重新標記環境，讓自己感到安心。狗狗若在學會定點如廁後又開始亂尿，也可能是焦慮、不安或健康不適。
舔、咬、抓不停：情緒的不自主反應
過度舔舐身體、啃咬尾巴、抓門、啃毯子，看似只是習慣，卻往往是壓力累積下的反應。牠們透過重複性的動作來安撫自己，有時甚至會舔到掉毛或咬到受傷。貓咪常舔腹部或腿部，而狗狗則會把床邊、枕頭或玩具當成情緒出口。這種行為是一種自我舒緩方式，就像人緊張時咬指甲或抖腳一樣。
突然變得愛叫：聲音是牠們的語言
貓狗的叫聲不只是提醒或吵鬧，有時是牠們情緒最直接的表達。狗狗如果突然頻繁吠叫、哀鳴、低聲哭泣，通常不只是想引起注意，而是感到不安、無聊或孤單。貓咪的喵叫也遠比表面複雜，有些聲音短促急促，代表焦躁；低沉拖長，可能是抗議或不舒服。
拒絕互動：牠們在保護自己
平常喜歡親近人的毛孩，若突然變得不願被摸、被抱，甚至對靠近的人輕咬、閃躲或低吼，這往往不是牠們「變壞」，而是感到不安全、不舒服或身體不適。牠們選擇拉開距離，是一種保護自己的方式。對牠們來說，拒絕互動不是絕情，而是一種最真實的情緒反應。
眼神與姿勢：最細微也最真實的訊號
眼神與姿勢，往往是貓狗最細膩的情緒表露。狗狗若耳朵下垂、尾巴夾緊、眼神閃躲，就是明顯的不安與害怕。貓咪如果瞳孔放大、尾巴快速左右晃動、後腿微蹲，則是在提醒自己即將進入防禦狀態。這些看似不起眼的小變化，其實正透露牠們當下最真實的感受。
這些行為或許看起來平常，但卻是貓狗情緒最直接、最真實的語言。當飼主能看懂牠們的表達，就能成為牠們最安心的依靠 !
