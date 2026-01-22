看似清爽竟是糖王！營養師揭「3早餐地雷」害血糖狂飆：吃了更想睡

記者鄭玉如／台北報導

營養師張語希提醒，早餐亂吃恐讓血糖飆升、精神不濟，例如果醬吐司配甜奶茶、加工肉品都是地雷，建議改選全麥、蛋白質與無糖飲品。（示意圖／PIXABAY）

現代人生活忙碌，早餐經常隨便吃，但吃錯容易造成精神不濟。營養師張語希指出，許多人早餐不是亂吃，而是不知道怎麼選，對此分享「早餐的實用避雷清單」，例如「果醬吐司搭配甜奶茶」，看起來清爽，但含糖量高，恐害血糖飆升，讓人昏昏欲睡。

張語希在臉書粉專指出，許多早餐店常見組合，容易使血糖飆高，讓人感覺疲累。首先是「精緻澱粉」，例如果醬吐司加甜奶茶，幾乎整份都是糖；還有「高油脂陷阱」，油條、蔥油餅、鐵板麵，油脂高、鈉也高，增加身體負擔；最後是「加工肉品」，包括培根、熱狗、組合火腿，吃起來方便，但營養價值低。

張語希提到，若想早餐吃得健康，建議選擇全麥夾蛋吐司，而且不抹沙拉醬，搭配無糖豆漿，如果在超商買早餐，可以選擇地瓜或御飯糰，搭配雞胸肉和拿鐵、無糖咖啡。早餐店想吃得更豐盛，建議選擇鮪魚蛋餅，不另外加醬，再搭一份蔬菜，健康又飽足。

若一時間不知道如何調整，張語希建議，第一步先換掉含糖飲料，改喝無糖豆漿、鮮奶或黑咖啡，再者，補足優質蛋白質，雞蛋、雞胸肉、里肌肉都可以，記得補充纖維，如果早餐店沒有蔬菜，可以在超商買沙拉，早餐選對方向，有助於提振精神。

