看似突然的猝死，其實都有前兆！帶隊救活逾400位OHCA患者…急診權威張文瀚揭搶命最前線：每一秒都決定生死





急診室是醫療體系中最接近生死的一線。這裡不只處理突發疾病，也承擔社會事件、傷害事故甚至災難衝擊。

由慈月基金會創辦人林保雍創建、主播陳雅琳主持的公益健康節目 《百大醫言堂》，最新一集邀請到馬偕醫院總院長張文瀚，以他30多年急重症經驗，分享急診樣貌：變化快、壓力大、不能出錯，卻也是最能挽救生命的地方。

急診現場：時間決定生死

張文瀚是急診醫學界的權威專家，深耕急診醫學超過30年，不僅獲得醫療典範獎肯定，更入選史丹佛大學「全球前2%頂尖科學家」名單。

廣告 廣告

而他在2015年八仙塵爆發生時帶領急診團隊，成功救治91名、平均燒燙傷面積達58%的重症患者，是救治人數最多且死亡率最低的醫院之一，顛覆教科書觀念。

張文瀚說，目前急診採用1到5級的分級制度：「1級是立刻要看，代表病人沒有心跳或呼吸、意識不清；2級病患需在10分鐘內處理，病情再拖延可能會加重；3級則應在30分鐘內看到，約佔所有急診病患的6成。」

會被歸類為1級，意味著「生命危急只剩幾分鐘」。

因此，多數民眾若抵達急診室沒有被立即處理，反而代表病況並非最危急，應慶幸自己仍有時間等待。

30多年來，張文瀚經歷無數生死現場，最讓他印象深刻的，是一名懷孕30多週的孕婦因車禍OHCA（到院前心肺功能停止），被送來時已無生命跡象，醫療團隊當機立斷剖腹取出胎兒，並對孕婦進行開胸心臟按摩。

「一開始兩個人都沒生命現象，但最後母子均安，兩人都平安出院。」他說，過去這樣的案例救回機率極低，然而靠著團隊合作與即時處置，奇蹟真的會發生。

關鍵3件事救回OHCA、還能康復出院

缺氧超過5分鐘，腦部就會開始不可逆損傷，「每一秒都在決定生死」。

而作為重度級急救責任醫院，馬偕醫院迄今已累計超過400例OHCA後、還能「走出醫院」的病人。張文瀚自豪地說，「OHCA救起來不稀奇，但還能走出去的就非常難，表示他第一時間腦部沒有受損。」

但這樣奇蹟康復的病患僅佔5%至6%，成功救回的關鍵必須同時滿足3項條件：

1.有人目擊倒下，能立刻辨識異常 2.旁人立即 CPR，不讓大腦缺氧 3.12分鐘內送到醫院，搶回黃金時間

除了即刻處置，到院前救護品質更是決勝關鍵。

20多年前，張文瀚就參與北市消防局119緊急救護體系建立，從EMT-1、EMT-2到EMT-P，逐步建構完整訓練流程，使救護人員能在現場維持呼吸道、固定頸椎、止血與穩定，避免運送過程造成二次傷害。

「以前想的是『快送醫院』，但現在知道——來不及。要先在現場救好、穩定好，再送來。」

同時，救護車也會提前通報急診，讓院內人員做好準備，形成「無縫救命鏈」。

急診室常見病例與季節影響

急診室最大宗的並非重症，而是「疼痛難耐」的患者，如腎結石、腹痛、盲腸炎、胰臟炎、胃痛、背痛、頭痛、暈眩等。

近年中西醫整合也成為馬偕急診特色之一，例如不能使用止痛藥的患者，可透過針灸緩解不適，效果良好。

另外，在急診也可以看到季節的影響：

夏季：外傷、中暑、溺水者多 冬季：常見感冒、心血管疾病

張文瀚提醒：「感冒看似小病，但病毒可能引發心悸、猝死，或併發肺炎，千萬不能輕忽。」

猝死：看似突然，其實有跡可循

除了急重症醫療，張文瀚長期研究猝死防治。

他開門見山地說：「猝死是隱形殺手，看似突然，但其實都有前兆。」

常見前兆包括：

● 突然走路會喘 ● 感覺胸悶 ● 暈伴隨喘、心悸或胸痛 ● 心跳快到覺得「心臟整個要跳出來」 ●每分鐘心跳超過130下

若出現上述狀況都應特別小心。

4大猝死類型：心因性、運動型、呼吸型、環境型

1. 心因性猝死：佔所有猝死的6至7成

年輕族群多因先天性心臟結構異常，如肥厚性心肌病、黏液瘤、布魯加達症候群等。

年長族群則常見冠狀動脈疾病、主動脈瘤破裂、主動脈剝離。

不過上述狀況也非絕對。張文瀚就曾遇到一名剛考上大學的年輕人，「到學校報到途中，就在計程車上喊頭痛，到院時已經OHCA，最後證實是動脈瘤破裂大出血，來不及救。」

2. 運動型猝死：常見於20至40歲

台灣近年盛行路跑，跑到一半猝死的案例屢見不鮮。對某些具有心臟潛在問題者而言，長時間運動會誘發心室顫動。特別是布魯加達症候群等遺傳性心疾患者，「突然人就倒下來了！」

3. 呼吸性猝死：夜間是高峰

最常發生於凌晨0點至6點，其中「睡眠呼吸中止症」是最大兇手。高危險族群包括：

● 肥胖 ● 短頸 ● 曾有中風病史 ● 壓力大 ● 會打呼

他指出，夜間猝死率是白天的2.6倍，且男女皆然。幾乎每十人就有2.5至3人有此疾病，但多數人都不知道自己睡覺會中斷呼吸。

4. 環境性猝死：極端氣溫誘發

從夏季的熱休克、中暑，到冬季的低溫，都可能引發血管過度收縮、心律失常。「每降1度，猝死風險就增加2%至10%。尤其老人家只要氣溫低於10°C，就可能因血管調節能力差出現問題。」

3種人最易猝死，預防要從日常做起

張文瀚指出，猝死高危險族群包括：

● 三高患者（糖尿病、高血壓、高血脂）：風險為健康者的15倍 ● 生活作息不良者：抽菸、喝酒、熬夜、輪班者 ● 情緒與個性：衝動、壓力大、緊張者；另外A型血的人通常較焦慮、自我要求高，因此風險相對略高

張文瀚強調，即使是猝死高危群，仍可從日常去預防，包括：定期健檢、良好生活作息、規律運動等。

1. 規律運動

他指出，每週運動少於1次者，猝死風險是每週運動5次者的7倍。建議每日至少運動30分鐘，快走、慢跑或輕度運動都可以。

2. 避免久坐

每天久坐超過6小時，猝死率比久坐3至4小時者高20%至40%。

3. 控制三高、減少身體負荷

飲食仍以「少鹽、低脂、低熱量、多蔬食」為原則。他認為用餐七分飽最能減輕身體負擔。

「適當飲食、不要過飽，我自己覺得這是一個養生之道。」

急診是生命最後的防線，也是守護家庭的力量

至於張文瀚在高壓急診環境30多年，又是如何自我調節？他笑說，會刻意安排「斷線時間」讓自己完全休息，「希望連秘書也別來找我。」

他每天清晨固定慢跑，就算時間不夠也會超慢跑暖身，「天氣冷的時候稍做運動，讓體溫進行調節，可以降低心血管疾病發生。」

而急診工作需要高度抗壓，他相信只要心態調整好，「只要能適應，壓力就不再是壓力。」

回溯選擇急診工作的初衷，張文瀚說，當初選外科是因為自己喜歡解決問題，訓練期間更體會急診的重要性——要fast to best——儘快又要最好，因為「第一時間如果處理不好，那基本上後面的醫師就沒有機會了！」這也成為他投身急重症醫療的原動力。

在他眼中，急診醫師不只搶救生命，更是守護整個家庭。「在急診室我們不是做醫師，而是做病患家庭的守護者。」

在生死第一線拯救病人、拯救更多家庭，讓幸福的家庭更幸福，便是他的使命。

點我加入幸福熟齡FB粉專，健康快樂每一天

?用新觀點活出成熟態度，點我追蹤幸福熟齡IG

《百大醫言堂》由慈月基金會及神腦科技文教基金會聯合出品，目的是傳遞最正確、最實用、最先進的疾病相關資訊。 每集將會邀請一位不同領域的權威醫師，親自到現場分享，為國人的健康把關。這不僅是一個節目，更是您了解健康、掌握未來的平台。





更多幸福熟齡文章

0050 vs 0056怎麼選？花掉是財產，花不掉是遺產！靠ETF打造年領50萬現金流，施昇輝解：夠用就好，想花就花

走出30年假面婚，60歲女木工師重啟人生！跑步、練瑜珈、用臉書寫日記：「不為誰而活」比什麼都快樂

女兒獨照失智父，兩年花光600萬「一張收據也沒有」！親手足為安養費反目成仇…專家揭3件事越早做越好



