看似親密，卻感到疏遠？從貝克漢家庭風波思考親子關係互動
曾被視為完美家庭的貝克漢一家近期風波不斷。26歲的長子布魯克林(Brooklyn Peltz Beckham)日前在社群媒體上發了長篇文章，揭露家庭內部裂痕，成長過程在網路世界被關注的壓力，成年子女疏遠家庭這個日益普遍的當代議題也在事件中浮現。
布魯克林在聲明中打破了公眾對貝克漢家族的完美想像。他指出，父母長期在媒體上主導家庭敘事，但他所經歷的真實生活，往往是為了維護「貝克漢品牌」而存在的表演。
他具體控訴了幾項事件，包括婚禮前夕母親臨時取消製作妻子的婚紗、父母要求他簽署放棄姓名權利的商業合約等。布魯克林直言，表演式的社群貼文和不真實的關係成為他生活中的一部分。
從小活在鎂光燈下，布魯克林感覺父母更在意的是媒體敘事、維護品牌形象，而非關注他的真實感受。他表示，這些年來他深感焦慮，直到離開原生家庭，才終於獲得了平靜。
據中央社報導，貝克漢日前現身美國CNBC節目時並沒有正面回應家庭爭議的話題，他在節目中談論社群媒體的力量與潛在危險，另也提到，孩子會犯錯，這也是他們學習的過程，有時候必須讓他們去犯那些錯。
貝克漢家庭中發生的事件與真實情況、親子關係，外界不得而知，然而從布魯克林的自述中，我們看到兩個家長也許能夠延伸思考的教養議題：一是孩子疏遠家庭的心理，二是鏡頭下展演家庭生活，對親子關係的影響。
思考1：孩子為什麼選擇疏遠家庭？
關於貝克漢家庭的風波，國外媒體有許多報導，子女疏遠原生家庭的議題便是其中的討論角度。
與家人漸行漸遠、選擇轉身離開的名人報導並不少見，例如英國哈利王子就曾坦承自己為了心理健康，經歷了與王室「有意識切割」的漫長過程；影星馬修麥康納也曾因為母親將他的私事公諸於眾，斷聯了整整八年。
此外，根據慈善組織 Stand Alone 的調查，英國約有五分之一的家庭同樣面臨親子疏離的狀況；美國家庭研究所的數據也顯示，有高達 6% 的成年子女與母親形同陌路、26%的人與父親疏遠。
據《獨立報》與《衛報》的深度報導，當孩子選擇拉開距離，背後往往藏著長期累積、無法輕易訴說的原因，其中像是價值觀與界線衝突，當父母強硬地將自己的價值觀與信仰套在孩子身上，孩子會覺得在這個家裡「無法做自己」，也得不到應有的認同。
面對親子疏離的僵局，《獨立報》分析，親子關係其實很難完全平等。因為早期的依附關係與依賴天性，即便子女長大成人，父母在他們心中依然佔有極大的份量，父母的一言一行對孩子造成的心理影響，往往比我們想像的更深遠。
那麼，該如何慢慢搭起讓孩子回家的橋樑呢？根據天下雜誌的整理，長期陪伴無數家庭走過疏離風暴的心理專家柯爾曼（Joshua Coleman）曾給家長幾個指引：
擁抱責任是療癒的開始：試著不去辯解，主動為過去無意間造成的傷害，承擔起責任。
深刻同理：試著放下自己的立場，真正站在成年子女的角度，感受他們的真實情緒與觀點，聽聽他們心裡的聲音。
用行動展現改變：展現出願意修正互動模式的誠意。
溫柔尊重界線：接受並尊重子女在隱私、見面頻率，給彼此一點空間，反而能讓愛有喘息與生長的機會。
思考 2：鏡頭下的家庭生活
布魯克林的發文中提到他從小就被迫活在「表演式的社群貼文」裡。
對現代父母來說，在社群媒體平台上分享孩子的影像，通常是為了分享日常喜悅，但我們是否曾不自覺地為了拍出一張完美的照片，打斷孩子的遊戲？當家庭生活變成有觀眾的「實境秀」，孩子可能會產生困惑，例如不清楚家長的舉動是關心、想傳達情感，還是為了呈現出一個幸福的畫面？
當家長們想在網路世界分享孩子的影像時，也許可以思考：
把手機鏡頭移開一點點： 真正的親密時刻，往往發生在鏡頭之外，家長能享受當下與孩子眼神交流、互動的時光，而不是透過小小的螢幕看著他。（給家長的資源參考：回到生活：長假適用30天關係儲值手冊）
把「詢問」變成一種習慣： 曾多聞曾在專欄引用英國BBC雇用民調公司調查報告，提到孩子從 10 歲起就對社群形象有強烈意識，應給予其「否決權」。即使孩子還小，發文前也可以試著問，像是：「這張照片我可以分享給阿姨看嗎？」讓孩子感受到尊重。
不勉強孩子「配合演出」： 如果孩子不想拍照、不想笑，或是正在經歷挫折情緒，請放下手機。
延伸推薦閱讀：《隱性孤單》
為什麼我們給了孩子最好的生活，他卻覺得沒人懂他？為什麼全家都在一個屋簷下，卻感覺像住在不同的星球？ 這本書將帶你深入覺察那些「以愛為名」的控制，與「看似親密」背後的疏離。透過書中的心理學視角，協助你讀懂孩子沒說出口的內心話。
(此篇稿件部分內容由 AI 生成，經親子天下編輯)
