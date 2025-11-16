看似輕傷卻奪命 新店擦撞事故釀「雙亡」 法醫高大成：見過1個月後死的
昨天傍晚，新北市新店區發生離奇的交通事故，徐姓男子騎機車行經民族路時，與正牽著腳踏車過馬路的劉姓老翁發生碰撞，當時雙方都只受輕傷，沒想到意識清醒的徐男竟在看診途中突然倒地昏迷，搶救不治；而劉翁送入加護病房後，同樣宣告不治，意外最終釀成「雙亡」；對此，法醫高大成表示，外力撞擊之後，出血不一定立刻發作，他看過最久1個多月後才出問題的。
警方指出，昨天傍晚，劉姓老翁（86歲）昨天下午獨自騎腳踏車出門，行跨馬路時，被騎機車的徐男（34歲）撞上，當時徐男意識清醒，起身後連忙撥打119通知救護人員，並陪同劉翁上救護車隨後自行就醫；2人在車禍發生時，傷勢均顯得不嚴重，但徐男但在治療過程中陷入昏迷，並於昨晚6點多宣告不治，劉翁頭部亦有受傷，送醫急救後，進入加護病房觀察，但在晚間8點病況急轉直下，也不治死亡
對此，中山附醫法醫科主任高大成今天（16日）指出，這類「撞後看似無礙卻突然死亡」的情況，常見於顱內「蜘蛛網膜下腔出血」；初期出血量少時患者可能毫無警覺，一旦血量累積到一定程度（約百毫升），突然間便會造成顱內壓升高，引發昏迷甚至死亡；也有極少數個案是頸椎斷裂導致。
高大成強調，外力撞擊之後，出血不一定立即發作，從數小時、數天甚至延遲到數週都有可能，他說：「我看過最久拖到一個月才出問題的」，因此高大成建議，無論車禍、遊樂園大型設施受力、跌倒等，只要出現頭暈、嘔吐、不適等反應，都不應急著私下和解，至少觀察一週較為安全。
