看你老婆多騷...台南人妻提分手遭報復 小王怒傳「摩鐵激戰片」給綠帽夫

台南一名林姓男子與已婚人妻Amy發展出婚外情，兩人足跡遍及新營、六甲一帶的汽車旅館，期間更拍下多部性愛影片。豈料，113年5月因Amy有意分手，林男心生不滿，竟為了報復，將兩人私密的性愛影片與裸照，透過LINE直接傳送給Amy的丈夫觀賞。Amy不堪精神折磨報警提告，台南地院審理後，依《刑法》無故以他法供人觀覽性影像罪，判處林男有期徒刑5月，得易科罰金15萬元。

不想分手竟報復 清晨狂傳性愛片

判決書指出，林男與Amy原為朋友關係，後發展成婚外情，交往期間多次前往台南新營、六甲地區的汽車旅館開房，林男並用手機錄下兩人發生性行為的過程及Amy的裸露照片。

直到113年5月，Amy提出分手要求，林男不甘感情結束，竟由愛生恨展開報復。5月13日清晨7時至9時許，林男未經Amy同意，將手機內珍藏的2部性愛影片及4張私密照片，透過通訊軟體全數傳送給Amy的丈夫。

Amy的丈夫一早收到妻子與他人的激戰影像，震驚之餘立即向妻子攤牌責問。Amy在巨大的精神壓力下坦承外遇，隨即報警處理並聲請保護令。

滅證沒用！警從綠帽夫手機搜出鐵證

林男到案後坦承拍攝性愛影片，並供稱是因為Amy想分手才會傳影片給其丈夫報復。狡猾的是，當檢警搜索林男住處時，發現他為了規避查緝，早已將手機及雲端硬碟內的相關影像全數刪除。不過，警方轉而查扣Amy丈夫的手機，從對話紀錄中成功提取影片與照片，讓林男百口莫辯。

只傳給一人不算散布？法官變更法條判刑

檢方起訴時，原認為林男涉犯「散布」性影像罪。但台南地院法官審理認為，林男僅將影片傳送給Amy的丈夫這「特定一人」，並未向不特定多數人傳播，因此變更起訴法條，改認定其行為構成《刑法》第319條之3第1項的「無故以他法供人觀覽性影像罪」。

賠償談不攏沒緩刑 手機遭沒收

法官審酌，林男不尊重他人隱私，擅自將極私密的性影像傳給被害人配偶，手段惡劣，導致Amy承受巨大的心理壓力與精神痛苦，嚴重危害法治秩序。雖然林男在審理期間認罪並表示有意願和解，但因雙方對賠償金額認知差距過大，最終調解破局，Amy也拒絕原諒。

法官認為，為了讓林男記取教訓、避免再犯，不宜給予緩刑宣告，最終判處有期徒刑5月，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日（共15萬元）。此外，作案用的三星手機雖已無檔案，但仍屬犯罪工具，依法宣告沒收。全案仍可上訴。



