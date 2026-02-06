看偷拍片驚「男主角是自己」崩潰千人線上圍觀 激戰遭針孔直播！女友身材慘遭意淫

中國屢傳出酒店裝針孔偷拍事件。（翻攝自星島頭條）

香港一名男子小馬（化名）2023年某天看A片，驚發現影片中的情侶，竟是他與女友，仔細一看才知道3週前在中國深圳一間飯店過夜時，遭房內藏的針孔攝影機偷拍性愛過程，並上傳有數千名的Telegram情色頻道。

遭偷拍受害者也是觀看偷拍加害者？

根據英國廣播公司（BBC）報道，一對香港情侶2023年入住深圳酒店，卻沒想到3星期後，小馬在Telegram頻道上瀏覽色情內容時，驚見自己與女友成為「男女主角」，且該群組有上千名陌生人登入觀看，而小馬自己也是色情內容頻道的用戶之一。

現年30多歲的小馬發現自己與女友被針孔偷拍性愛片後，2人都非常害怕片段已被同事或家人看過。小馬也坦言，10多歲時便開始觀看偷拍影片，直到自己變事主，這種內容再也無法帶給他快感。值得關注的是，群組內觀賞會員，經常使用「蕩婦」「妓女」等貶抑字眼稱呼女性，且評論受害女性身材與長相。

BBC記者追查揭內幕？

《BBC》調查指出，中國至今有多個網站，持續販售數千支近期在飯店房間偷拍的影片，且相當盛行，多數以Telegram進行廣告宣傳，其中有6個不同網戰與應用程式，聲稱操作超過180台飯店房間針孔攝影機，甚至錄影還能即時直播房客活動，恐怖的是只要房客插入房卡啟動電源就會開始播放。若依據一般飯店入住率估算，這段期間可能有數千名房客遭到偷拍，而大多數人根本不知情，

《BBC》記者進一步追查發現，這項產業利潤驚人，據頻道會員數與訂閱費用，估算一名代號「AKA」的知名偷拍色情交易代理商，自去年4月以來至少賺進16萬3200元人民幣（約2.3萬美元、74萬元台幣），且AKA在Telegram上宣傳這些直播內容，其中一個頻道在調查期間擁有多達上萬名會員，直播片段資料庫收費供應高達逾6000支影片，最早甚至可追溯至2017年。

然而透過檢舉功能告知Telegram，但這些人根本無意回應或任何行動。對此，香港非營利組織風雨蘭（RainLily）的藍莉（Blue Li）就譴責，「我們認為科技公司在解決這些問題上負有重大責任，因為這些公司不是中立平台，他們的政策決定了內容如何傳播。」

