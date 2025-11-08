看價值非價格！ 短期家庭旅遊夯 家長:墾丁海景不輸沖繩

近期總統賴清德呼籲推動國旅，引發墾丁價格議題討論，當地業者強調應重視價值而非單純比較價格。與日本沖繩相比，墾丁在交通成本上具明顯優勢，加上獨特的海景與山景資源，使其成為短期家庭旅遊熱門選擇。根據統計，今年10月墾丁各風景區觀光人次較去年同期大幅成長近54%，增加超過8萬名遊客，顯示墾丁仍具相當吸引力。

國旅真的貴嗎?台南一家五口親子遊選墾丁，相比如果出國去沖繩機票破5萬，家長認為不必出國也享受沙灘。(圖／TVBS)

許多家長選擇墾丁作為短期家庭旅遊目的地，主要考量便利性與成本效益。來自台南的馮小姐帶著三個孩子選擇在周末到墾丁旅遊，她表示選擇墾丁是因為假期只有兩天，而且墾丁景色很漂亮。馮小姐一家五口入住凱薩飯店，一晚花費9000元，相較於日本沖繩同等級飯店一晚約5000元稍高，但在晚餐費用方面兩地差不多。交通成本上，馮小姐從台南開車到墾丁油錢約1000元左右，若選擇沖繩，機票每人就需1萬元，整體而言墾丁更為經濟實惠。

遊客們認為不一定要到沖繩旅遊才能有好的體驗，墾丁也能提供划算的旅遊選擇。對於有小孩的家庭來說，選擇墾丁更為方便。墾丁被譽為台灣的夏威夷，特別是對於想在海邊玩樂的家庭來說極具吸引力。今年10月有三個三天的連假，根據墾丁國家公園統計，當月各風景區觀光人次比去年同期增加了近54%，多了8萬多名遊客，顯示墾丁在國內旅遊市場仍有相當大的吸引力。

馮小姐一家五口兩大三小入住星級飯店，一晚九千元，沖繩同等級飯店一晚約五千，但交通費油錢只花一千元，相比出國機票價格上墾丁勝出。(圖／TVBS)

凱撒飯店經理朱秀美強調，該飯店是全台唯一可直通私人沙灘的飯店，這是他們的優勢。屏東民宿協會理事長余松華則表示，觀光要創造出符合旅客期待的價值，並提供台灣的公共交通建設。墾丁擁有海景和山景的獨特地理條件，造就了其旅遊優勢，但現階段交通方面仍有改善空間，需要更便利的交通方式。業者也積極規劃新的玩法，希望能讓遊客看到墾丁的真正價值。

