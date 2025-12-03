看光！ 台荷情報交流 我軍情官員「遭跟拍」

軍情局官員與荷蘭情報單位的交流活動日前遭到網路爆料，引發國安疑慮。爆料內容詳細披露了今年5月台灣軍情局人員赴荷蘭進行秘密情報交流的完整行程、人員名單及活動照片，甚至包含荷蘭情報人員11月來台的計畫細節。軍情局已對此回應，表示該爆料由中共匈牙利僑社主導，內容與事實不符。此事已引起立法委員關注，要求相關單位徹查資安或人安問題的可能性。

網路爆料指我軍情局官員今年5月前往荷蘭。（圖／爆料公社）

網路上一份詳細的爆料文件揭露了台灣軍情局與荷蘭情報單位的秘密交流細節。根據爆料內容，今年5月軍情局派出一個由2位處長級上校帶領的6人小組前往荷蘭，行動代號為「相遠方案」。該小組抵達荷蘭後前三天在阿姆斯特丹市區活動，直到5月8日才與荷蘭軍情局MIVD進行半天的正式會議。爆料甚至包含了雙方在餐廳共進午餐的照片，以及台灣小組成員搭乘豪華賓士包車前往機場的細節。令人意外的是，小組領隊處長因行李超重被罰80歐元的小插曲也被曝光。

更令人關注的是，爆料還提及今年11月荷蘭兩大情治單位將派遣6人小組回訪台灣，並揭露雙方會議內容，包括荷蘭方面要求台灣協助滲透2位中國大陸半導體頂尖人才的敏感資訊。對此敏感事件，立法委員馬文君表示已在第一時間向軍情局局長提出警示，要求盡速進行內部調查，釐清是人安還是資安出了問題。國安局長蔡明彥則指出，最早傳散這些資訊的是一個一次性帳號，相關單位正在調查中。

國民黨立委馬文君與國安局長蔡明彥。（圖／TVBS）

軍情局已正式回應，聲明這起爆料事件是由中共匈牙利僑社主導，強調相關內容失真且與事實不符。然而，如此機密的情報交流活動為何會被曝光，背後可能存在的隱情仍有待進一步釐清。

