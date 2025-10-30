看到低總價別開心！北桃竹新預售「以小換低」 買不到10坪超小宅
在高房價與房市不景氣的雙重壓力，建商採取「低總價」銷售策略，導致北北桃竹地區出現「低還要更低」的極端現象，住展雜誌彙整，今年台北市、桃園市及新竹縣的預售屋最低成交總價，相較去年更便宜，如桃園大園區最低總價僅233萬元，面積不到10坪。專家提醒，看似親民的「甜甜價」，來自於「以小換低」的購屋犧牲，買方須意識到「一分錢一分貨」的硬道理，謹慎評估居住品質的取捨。
住展雜誌彙整近兩年北北桃竹推出住宅類新案，截至10月實價揭露的最低總價預售屋資訊，今年狀態分別為台北市大同區延三夜市地帶的「伊寧橋寓」、新北市淡水區紅樹林區域的「員邦徊」、桃園市大園工業區的「福興豐藏II」，以及新竹縣湖口鄉維東重劃區附近的「遠揚居易II」，總價各為860萬元、675萬元、233萬元、559萬元。
對比去年公開案的最低價，各是台北市北投區復興崗一帶的「洰賦」、新北市淡水區紅樹林生活圈的「石上青」、桃園市觀音區新坡草漯地域外圍的「青埔轉個彎」，與新竹縣湖口鄉近北湖火車站的「耀時代」，總價依序為1020萬元、595萬元、388萬元、575萬元，在台北市、桃園市、新竹地區都出現今年低總案低於去年情況，低還要更低。
住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰表示，高房價時代下的低總案不脫一方面位於蛋白區，有些甚至在非都市計畫區；另一方面則是小坪數與低樓層的屋況，以本次統計來看，除了新北市以外，另三地在今年可購置比去年更低總的物件，建商也認知景氣不佳，低總當道，若能因為地段、產品情況壓低總價，符合市場需求較有利銷售。
陳炳辰提醒，今年台北市、桃園市兩低總案的面積都不到10坪，比起去年的價格更俗其來有自，犧牲一定程度的居住空間；又新竹地區低總案在這兩年都位於湖口鄉，坪數與價位上亦相仿，但其實去年案更近車站、區域大學生活圈優勢，建商還為上市櫃公司，兩者有別，低總兩樣情。
再觀察實價登錄北北桃竹預售新案大樓產品交易總價分布，目前台北市集中在2000至4000萬元，新北市是1000至3000萬元，桃園市與新竹地區為1000至2000萬元，要出現極低價位如雙北在千萬元以內，占比僅在2%以下，新竹地區低於千萬元量體也不到8%，桃園市也僅1.5%的比例低於500萬元，均有坪數小、地段二線等因素，表面上的便宜價還是得思考一分錢一分貨。
陳炳辰指出，不動產營造銷售成本走高，房價其實無法回落，歷經一年多的冷氣團還不乏新案創高單價，當前又開始期待降息、明年選舉政策牛肉、股市獲利了結等情勢，價格恐怕沒有調整空間，過分低總價房產乃事出有因，買盤也多為投資性質，羊毛出在羊身上仍是硬道理。
