看到你心裡發毛？小狗「全程緊盯」飼主真相曝光令人哭笑不得

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

近日國外發生一起有趣的寵物故事，一隻狗狗為了催促主人帶牠散步，竟選擇不同於常見的吠叫或激動示意，而是以一種極度克制又精準的方式來表達需求，只靠一個姿勢與眼神，就成功讓主人秒懂牠的心思，畫面既可愛又充滿智慧。

據了解，這名飼主家中的狗狗每到固定時段就會想出門散步，但牠從不大吵大鬧，也不會拉扯主人衣角，而是會默默走到家門口坐下，表面上安靜乖巧，看起來彷彿只是在單純休息，實際上卻暗藏「精心設計」的小心機。

狗狗只要想出門散步時，就會安靜地坐在門口，用自己無辜的小眼神盯著主人

(示意圖/Unsplash)

當狗狗坐在門口後，目光總會時不時瞟向門邊，尤其特別注意掛在門上的幾條狗鏈，牠的眼神會在主人與門口之間來回移動，像是在確認「你看到了嗎」，直到飼主察覺異樣，順著狗狗的視線望去，這才恍然大悟，原來狗狗並不是在發呆，而是在用行動暗示「我們該出門了」。

這段溫馨又可愛的故事讓飼主忍不住分享至網路上，迅速引來網友熱烈回應，不少人紛紛留言表示「這種狗狗我可以」、「根本是神仙狗」，但也有人笑稱「其實不吵不鬧反而更有壓迫感」、「看到那無辜的小眼神，不出門真的不行了」。