看到刀為何不跑？還原逃命過程 目擊者心碎發聲：別再用上帝視角苛責了

記者張雅筑／採訪報導

通緝犯張文持刀行兇，導致中山商圈血跡斑斑。目擊者王小姐驚魂未定表示，現場恐懼足以讓人大腦癱瘓，並呼籲大眾切勿以「錄影」等上帝視角，苛責死裡逃生的倖存者。（圖／翻攝畫面）

捷運台北車站、中山站及中山商圈，在上週（19日）五發生駭人的隨機殺人事件。27歲通緝犯張文當晚持煙霧彈、汽油彈及長刀連續行凶，最終導致包含犯嫌在內共4人死亡、11 人受傷。事發畫面在網路上瘋傳，引起網友熱議，但也有許多人納悶：「怎麼一堆人看到刀不跑？」當時人在誠品南西店門口，與嫌犯距離僅「三步之遙」的目擊者王小姐打破沉默受訪，還原整個驚悚過程外，更呼籲大眾：「別再用『上帝視角』苛責現場的人了！」

「其實現在回想起當晚的事情，我整個人還是會忍不住發抖...」事發當下位於誠品南西店門口的目擊者王小姐，受訪剛開始就向記者吐出這段話，接著沉默了幾秒鐘。王小姐表示，自己會願意受訪，會願意站出來受訪，是因為看到網路輿論，甚至公司同事討論影片時，都會質疑甚至帶著責備的口吻說：「怎麼一堆人不跑啊？」、「還滑手機，危機意識太低了吧！？」

針對這些批評，王小姐哽咽地說：「如果你們不在現場，請不要講得如此輕描淡寫！因為那種恐懼足以讓你一度全身癱瘓的。」

目擊者王小姐還原驚悚瞬間，形容張文持刀逼近時眼神極度冷漠。她坦言當下大腦雖狂喊快跑，身體卻因極度恐懼如「斷訊」般癱瘓，所幸路人及時拉扯救命，才與死神擦身而過。（圖／Threads網友bourbon00授權提供）

王小姐表示，當時她站在誠品南西店門口旁邊等男朋友下班，案發前幾秒，街頭依舊維持日常的喧囂，夾雜著車水馬龍的喇叭聲，接著突然傳來此起彼落的尖叫聲，自己疑惑抬頭看了一下，原本和她一樣站在誠品南西店門口的人群，瞬間像是「炸開般」瘋狂往四周竄逃。王小姐說，自己當時正低著頭回覆訊息，大腦第一時間聯想的是車禍或是有路人出了什麼意外等，「在治安良好的台灣，普通人很難在第一秒就將尖叫聲與『無差別殺人』聯繫在一起。」

「我完全沒想到會是如此驚悚的事件，直到意識到嚴重性時，腦袋整個是一片空白！」王小姐說，等到她有危機意識時，是看到嫌犯張文提著長刀逼近。她形容，當時兩人的距離一度僅剩隔兩、三個人左右，「他面無表情，說那是『殺紅眼』嗎？我覺得這樣形容好像不夠貼切，因為他面無表情，那人感覺到的是，他對社會與人命極度的『無關緊要』，那種冷漠的仇恨和瘋狂更令人害怕。」

王小姐感嘆台灣治安向來優良，大眾第一反應多是想協助他人，而非防備暴力。她強調這種善良不該被視為危機意識不足，呼籲社會多點同理心，別苛責受驚的生還者。（圖／Threads網友bourbon00授權提供）

大腦明知道危險正逐步逼近，但王小姐坦言，那時雙腿就是不聽使喚，「其實現在回想起來，我也不知道那時的自己怎麼了？心裡一直狂喊著『快跑』，但身體就像斷了訊號一樣，完全無法動彈。」所幸在那關鍵的幾秒鐘，有名好心的先生拉了她一把，提醒王小姐快跑，她才從癱瘓狀態驚醒，轉身拔腿狂奔。話說到這裡，王小姐一邊啜泣一邊說：「要不是那位好心的路人拉我，否則以我當時僵住的反應速度，我可能已經成為刀下的犧牲者了。」

王小姐在逃命過程中不慎摔了一跤，旁人趕快將她拉起，王小姐描述道：「後來跑到大概覺得安全的地方後，我臉上都是水，我也分不清楚那到底是流下的汗，還是被嚇出的眼淚。我只覺得，天啊，這社會怎麼了？為什麼會發生這種事？」

沒多久警車和救護車就趕抵現場，但遠遠看那本來聚集人群的誠品南西店門口，地板血跡斑斑，還有熱心民眾正在搶救傷者。當時所有逃命的路人彼此驚恐地看著彼此，雖然互不相識，但眼神中滿是死裡逃生的餘悸與對這社會的茫然。

死裡逃生的王小姐，隔天一如往常地到公司上班，大家都在熱議這起社會事件，得知她在案發現場，其中一名同事第一反應竟是問：「妳怎麼沒趕快拿手機錄影？」對於這樣的提問，王小姐無奈和傻眼至極，她說：「逃命都來不及了，誰會想到錄影拍照？」

王小姐坦言至今仍飽受惡夢折磨，睡不安穩。她打破沉默受訪，是希望社會別再質疑為何當下民眾不逃跑，強調若非親身經歷，很難體會那種恐懼足以讓人全身癱瘓、大腦斷訊的無助感。（圖／Threads網友bourbon00授權提供）

王小姐補充道，在那個當下，生存真的是唯一的本能，現場混亂到極點，第一時間除了尋求遮蔽與協助救傷，絕對不應該是圍觀拍照，更不該是為了滿足網路上的好奇心而冒險。她強調，自己雖然佩服當時媒體記者展現專業精神記錄現場，協助警方瞭解動機，但不應以此標準要求受驚的百姓。

目前正考慮尋求心靈諮商的王小姐語重心長地表示，台灣治安向來不錯，民眾的第一反應往往是「誰需要幫忙？」這種善良不該被解讀為危機感不足。「真的別再用『上帝視角』或『分析專家』的姿態去解讀現場，社會需要的是同理心！」她沈痛地呼籲，在那樣的時刻，能平安回家與家人會合，就已經是耗盡力氣的萬幸了。

