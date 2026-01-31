看到只剩5公尺！ 凌晨國道驚悚車禍 「車毀鹿亡」

台南市 / 綜合報導

有民眾昨(30)日凌晨2點多，開車在國3白河路段時，前方突然出現一隻水鹿，完全來不及反應，直接撞上去，車頭被撞爛，駕駛整個嚇壞了，還好車上2人都無大礙，但水鹿在意外中死亡，農業局回應，那邊確實有1處養鹿場，若是有人飼養的話，通常會釘耳標來管理照顧，目前還在釐清這隻鹿是從哪裡來的。

凌晨民眾開車在國道上，結果開著開著，前方突然出現一隻水鹿，駕駛實在來不及反應，下一秒直接撞上，放慢速度看，水鹿悠哉地從外側走進內側，結果雙方就發生碰撞。

真的嚇壞了，轎車車頭毀損嚴重，幾乎已經變形，可見撞擊力道有多大，相當誇張，意外發生在30日凌晨2點多，民眾開車在，國3白河交流道路段，看到水鹿時，大概只剩下5公尺，根本來不及反應就撞上去了，不少網友也留言說，這看到真的完全來不及，誰都想不到高速公路上會出現水鹿，人沒事比較重要。

附近居民說：「我們這一段從來沒有看過水鹿，有看過山豬而已，沒有看過什麼水鹿，這一段沒有，要到服務區那邊才有路燈。」國道公路警察白河分隊小隊長任斌亨說：「一部自小客車，撞擊誤入國道之動物，鹿，而肇事，幸無造成人員傷亡。」水鹿意外闖進國道，和車輛發生碰撞喪命，至於牠是從哪邊來的，現在也持續調查釐清。

台南農業局畜牧科長徐幸君說：「白河區有養鹿的是有兩場，那在那附近的確有一場，鹿場，飼主飼養的話，他們都會以釘耳標來做區別，管理，還沒有辦法確認到說死亡的這頭水鹿上面，有沒有這樣的記號。」幸好整起意外，車上兩人都沒有大礙。

