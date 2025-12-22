看到大法官寫這段話 王鴻薇直呼：不知所云！

大法官尤伯祥。（本報資料照片）

憲法法庭5位大法官宣告憲訴法修法違憲，但開會人數竟未達舊版的6人門檻，遭網友嘲諷是「五老星」。大法官尤伯祥表示「權力的天性是任性不願受拘束」，若無機制能有效抑制民選政府掙脫憲法約束的衝動，憲法注定淪為「政治宣言」，藍委王鴻薇直呼「不知所云」。

5位大法官之一的尤伯祥的協同意見書共有6大重點，其中第6點稱：「自由民主憲政秩序已面臨存亡危機，大法官責無旁貸，必須以現有總額審理本案並作成判決」。尤伯祥認為，「權力的天性是任性而不願受到拘束」，即使是民選政府也常想擺脫憲法的約束，若沒有一套有效的機制，抑制民選政府掙脫憲法約束的衝動，即使是人民制定的憲法也注定淪為「政治宣言」。

對此說法，國民黨立委王鴻薇看了直呼「不知所云。」

根據《RTI中央廣播電台》報導提到，憲法法庭書記廳廳長許碧惠表示，此案歷經憲法法庭49次的審議、評議與說明會，大法官對於判決主文跟理由充分討論完畢，一切依照審理進度與流程，判決具有正當性。

但4.6萬追蹤的粉專「文思革」質疑，大法官開了49次會，真感人，那有49次會議紀錄嗎？開會開到後來能夠得出5大於6，或5大於10的結論？開會次數多等於程序正當？立法院的法案是不是開490次會議就合憲了？會議次數是法律是否違憲的必要條件？49次審議到底是什麼意思？你看我付出了這麼多，所以我做的事是對的，你不能質疑我！以為是司法的最高殿堂，搞得像情緒勒索的恐怖情人。

