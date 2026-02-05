看到大S雕像太有感！ 謝金燕深夜寫下真心話：我不想重來

謝金燕在貼文中坦言，不想重來的人生背後，是難以承受的苦與累。（圖／翻攝自IG，jeanniehsieh___bbb）

韓籍藝人具俊曄為悼念已故妻子大S（徐熙媛），特別在她逝世滿一週年前設置紀念雕像。這座名為「熙媛的永恆軌道」的雕像象徵跨越生死的深情守候，引發各界關注與悼念。而藝人謝金燕也因看見這座雕像畫面，深夜在社群平台發文抒發感觸，引起網友共鳴。

女星大S徐熙媛逝世2日滿1週年，家屬於金寶山舉行由具俊曄參與設計的紀念雕像揭幕儀式。（圖／翻攝自IG，djkoo）





謝金燕寫道，看見天使雕像的那一刻，讓她內心湧現許多情緒，不禁回顧起自己一路走來的生命歷程。她坦言，時常被問及「如果人生可以重來一次，妳會想怎麼活？」她的回答始終一致，「我不想重來」。

謝金燕表示，雖然生命中的苦難成為她堅強的來源，但那些經歷本身太過艱辛，「那些滋養我變得更堅強的養分都太苦了，不想再重來一次。」她也慶幸，自己在過去的衝撞與挫折中，仍保有純粹與初心，沒有迷失方向。

從車禍重傷復出、未婚生子、與父親豬哥亮的長年情感糾葛，到父親辭世後選擇沉默以對，謝金燕的人生歷經高低起伏。在發文中，她也首度展現更溫柔的自我對話，直言希望未來能有更多時間與空間，堆疊她喜歡的作品與舞台。

「雖然環境困難，但志在千里。」謝金燕強調，未來的每一天都要比昨天更勇敢，她不再害怕失敗，也願意成為自己的靠山。她在文末寫下：「謝金燕，我當妳的靠山，雖然我就是妳⋯」一段話既堅定又溫柔，流露出堅強背後的柔軟情感，也讓不少粉絲留言表示感動與支持。

謝金燕因看見大S雕像畫面觸動內心，在社群平台發表深夜感言，引發網友共鳴。（圖／翻攝自IG，jeanniehsieh___bbb）

