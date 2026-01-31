看到就只剩5公尺！凌晨國3台南白河段撞上 車毀鹿亡

〔記者楊金城／台南報導〕在高速公路上撞到1頭鹿，驚嚇指數破表。

1位民眾昨天(30日)凌晨2點40分，開車行經國道3號北向316公里台南白河路段，在內線車道竟發現有頭水鹿在車道行走，看到時根本來不及閃避，正面撞上鹿，這頭鹿當場死亡，轎車車頭毀損，幸好車上2人未受傷。

民眾以國道驚魂記「高速公路上遇到水鹿的機率有多少？」PO出事發當下的影像，「車毀鹿亡」的奇特車禍引起網友熱議，這要找誰賠？開車民眾表示：「看到就剩大概5公尺了...」，顯然根本躲不過。

國道第八警察大隊今天表示，昨天凌晨2點多接獲通報，國3台南白河段北向路段有一部自小客車撞擊誤入國道的鹿而肇事，幸無造成人員傷亡。呼籲用路人行駛高速公路應遵循限速規定並保持專注、握好方向盤，若遭遇突發狀況保持冷靜因應，避免操作不當導致危險發生。

