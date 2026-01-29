看到就是買到！YouTube攜手蝦皮開啟台灣「無縫購物」新紀元
記者李鴻典／台北報導
YouTube 今（29）日宣布，與蝦皮購物在台灣啟動聯盟計畫，讓觀眾在觀看影片的同時即可點擊商品、完成購買，實現「看到就是買到」的無縫購物體驗，開啟台灣無縫購物的新紀元。
YouTube大中華區策略合作夥伴副總經理陳容歆指出，隨著全球內容電商創新的發展，YouTube已經從觀看目的地發展成全球最受信任的購物櫥窗：光是2025年6月，全球就有高達45億次的購物相關搜尋在站上發生。
而在台灣，自2024 年啟動YouTube Shopping功能以來，創作者已累積標記了超過6萬支影片；根據Kantar的調查顯示，高達 81%的台灣受訪觀眾認同 YouTube 上的創作者內容能幫助他們在購物的過程中發現、研究產品。
陳容歆說，始終相信影音的力量不只能帶來娛樂與知識，更能啟發行動；除了現有的品牌自主標記功能外，YouTube Shopping聯盟計畫正式與蝦皮購物（Shopee）在台灣啟動，讓不具備自有品牌的創作者也能結合YouTube的社群信任度與蝦皮購物完善的電商後勤體系，降低觀眾「從靈感到行動」之間的摩擦，讓真實熱情能更輕鬆地轉化為被動收入，為台灣的創作者、中小企業與消費者，打造了一個互通、共榮的數位消費生態圈。
陳容歆提到，在過去一年中，YouTube全球觀看購物相關影片的總時數已超過350億小時；而在台灣，YouTube是超過1,800萬成年觀眾獲取資訊的首選平台，平均每日觀看時間長達115分鐘。數據顯示，高達79%的台灣觀眾認為 YouTube 幫助他們做出更具信心的購物決定。
陳容歆說，透過與蝦皮購物的深度整合，打破了「看」與「買」的界線，讓觀眾不需要在資訊欄尋找商品：
無中斷觀影體驗：觀眾在觀看影片、Shorts或直播時，只需點擊購物按鈕，即可在「子母畫面」中瀏覽蝦皮購物的商品並下單，完全不需跳出影片。
精準產品標記：創作者只需在YouTube Studio簡單點擊，即可標記蝦皮購物上的商品。
Shorts的導購潛力：數據顯示，帶有購物貼圖的Shorts點擊率比單純購物按鈕高出40%以上。
另，蝦皮購物總經理李毓晨表示，根據蝦皮購物觀察，影音內容已成為消費者決策關鍵，64%用戶上網目的為觀看影音內容、80% 用戶依賴影音內容做消費決策，台灣Gen Z購物時更有80%深受KOL影響，內容信任正直接影響下單行為。對賣家而言，可擺脫傳統單向廣告推銷，將推廣導向升級為以創作者信任為核心的影音內容，有助提升轉換率與銷售額。
對買家而言，透過創作者開箱、評測與情境內容降低商品理解門檻，讓下單更有把握並降低退貨風險。對創作者而言，蝦皮透過此次合作延伸既有分潤生態系，以雙重分潤架構提升帶單誘因，蝦皮提供創作者分潤最高可達13.5%，還可再疊加上賣家提供的分潤金，使創作者的收益結構從一次性業配收入進化到長期分潤的持續收益，讓內容逐步累積為可變現的長尾資產。
李毓晨說，蝦皮購物完善且成熟的分潤計畫，自推出至今已於短短四年為許多直播主及創作者帶來可觀的變現成果。蝦皮購物與YouTube這次的合作，把創作者的影響力變成實際的獲客能力，協助台灣在地中小賣家穩健成長，讓這套模式成為賣家可長期運用的行銷工具。
而動漫迷們引頸期盼的「2026台北國際動漫節」即將於下周四(2/5)登場，因橫跨寒假與農曆年前關鍵消費檔期，露天市集（動畫、漫畫、遊戲、電競）即起至2/9「線上動漫節」登場，集結露天市集2025年度人氣最高前三大的ACGE動漫IP，像是「Hololive」、「哥吉拉」及「七龍珠」等週邊，為搶攻史上最長寒假推萬件豐富多元的電玩新作、漫畫新番、輕小說等優惠。
線上動漫節祭出消費滿2千元送雙重優惠，滿1500最高現折60元；新會員註冊推出送150元的雙重折價券，新會員消費滿1,499元就現折100元；搭配露天全站免運優惠：(1)銀行信用卡最高3200元回饋、(2)綁玉山Pi拍錢包信用卡精選賣家筆筆享最高5% Pi幣、(3)2月每週四490元免運，國際動漫節2/5-2/9連續五天再加開、(4)指定賣場天天享99元免運。
看好Cosplay文化以驚人的創造力席捲動漫圈，露天市集首次與知名Cosplay團體「叩舍」合作，邀請4位台日人氣Coser，包括日本職業Coser シスル（Shisuru／Sithle）、えい梨（Eiri）及台灣兩位超人氣Coser「 Tsun 越尊」、 「孤獨牙敗Yabai」一起出席活動，並合作開賣應援簽名週邊，只要於叩舍商城購買簽名資格組，即可於2/7(六)下午2點半到4點到台北國際動漫節露天舞台參加簽名見面會。
夏普手機年度代言人是這啦啦隊女神 最強四防AQUOS wish5s台灣獨家上市
佈局到府服務新藍海！特力屋管家進駐智生活 五折街口券這裡搶
Netflix影劇宇宙CASETiFY看得到？！iPhone 17系列突然又降價
遠傳完成5G SA差異化連接服務 手機AI即時偵測、一鍵提升網路體驗
