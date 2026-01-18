看到就要退！超商付款包裹外箱藏3字陷阱 2招避免被坑

一名女子險些成為詐騙受害者，她收到貨到付款簡訊通知後前往超商取貨，正準備支付1888元時，遭店員緊急阻止。店員發現包裹外箱標註「廠商：萬事宜」，判定為詐騙包裹，及時避免她的金錢損失。

超商取貨。（示意圖／翻攝畫面）

該名女子在Threads上分享這次經歷，表示自己雖然對網購商品大多有印象，但偶爾仍會因事情繁多而遺忘部分包裹。她在貼文中寫道「還好店員有阻止我，不然我的1888就要飛了」，並呼籲民眾遇到來源不明的包裹務必提高警覺，以免落入詐騙陷阱。

貼文曝光後，網友紛紛整理出常見的詐騙包裹廠商名稱清單。除了「萬事宜」之外，還包括速壹倉、百靈鳥、七七國甲、桃園三倉、中原集運、天翼國際、遠成達、飛鳥、騰風、鑫騰躍、旭揚、浩億達等，這些名稱經常以不同變形重複出現。

多名超商從業員在留言中分享辨識詐騙包裹的實用方法。他們指出，可從包裹外箱編號進行初步判斷，若編號以「7M」或「7N」開頭，通常就是詐騙包裹。店員在整理包裹時，若發現疑似詐騙案件，通常會另行做記號或通報處理。

不少網友紛紛留言，「我媽前天才被騙，金額一樣1888」、「今天才剛挑退15個詐騙包裹（7-11店員路過） 這一家就5個了」、「至少妳願意聽店員的建議，我常常建議客人不要領，但他們堅持要領，今天就又好幾個」、「我也有遇過，店員真的很好。 其實他大可以不理我，也沒有義務幫我。 但他在我結帳前說：這包裹的編號是7M、7N開頭，基本上都是詐騙包裹，我會建議你想一下再決定要不要收件。 不收件也沒關係的，我們會處理掉。真的省了一筆錢。 根本是天使下凡的店員啊」、「我也曾收到簡訊要我去領，一個1999元的包裹，可我不可能會買這麼貴的東西，店員也跟我說這是詐騙不要領」。

《中天關心您｜詐騙手法日益新，你我務必要小心》

◆反詐騙多方查證專線：165／110

