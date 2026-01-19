看到已來不及！基隆區間車進站男子「瞬間跳軌道」遭撞卡車底慘死

社會中心／基隆報導

基隆男子跳進暖暖車站軌道後，慘遭區間車撞上慘死。（圖／翻攝畫面）

基隆市暖暖車站19日深夜發生一起意外，一名男子不知何故跳進軌道區後當場被4241次區間車撞擊並捲進輪下，消防局獲報後出動人車到場救援，但警消趕抵時發現該名男子已明顯死亡，於是將遺體拉出交由警方釐清身分及發生原因。

消防局指出，19日晚間10點58分獲報，指出在暖暖車站內有民眾受困列車下方，但派員趕抵後發現車下的男子已沒有呼吸心跳，後續列車於11點半左右移動後，發現男子已明顯死亡，後續交由警方處理。

廣告 廣告

據了解，事發的列車為4241次區間車，該班列車原定由南澳開往樹林，卻在經過暖暖車站時，撞上一名闖入軌道的民眾，警方事發後已封鎖現場進行採證，並釐清身分等細節。

台鐵公司則表示，受此事故影響，從八堵至四腳亭站間的雙向列車都會有延誤，已在事發後啟動應變機制，呼籲旅客隨時注意列車動態更新。

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

懷疑女兒被霸凌！暴躁父「私刑」推倒7歲童害背摔傷…要關原因曝

澎湖少女「謊稱14歲」與油漆工嘿咻！母怒告 法院緩刑2年理由曝

揪團赴陸落地招待「受國台辦指示」為特定候選人拉票！統盟2幹部將入監

台南男藉酒意硬上！她清醒驚覺「內褲消失」…「DNA鐵證」讓他賴不掉…

