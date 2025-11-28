看到徐斯儉入國防部 粉專想起國安3本柱酸「都是人才」

李問（左）、趙怡翔（右）、林飛帆（中）共3人，是現任國安會副秘書長。（合成圖／本報資料照片）

總統府發言人郭雅慧今（28）日表示，賴清德總統已正式任命徐斯儉博士出任國防部軍政副部長，引發一番議論。資深媒體人樊啓明開酸，賴政府又一奇特安排，把駐美不成的徐斯儉丟到國防部；而粉專「臺灣非賣藥電台」更因此想到，現任3位國安會副秘書長，也完全沒有國安及軍事經驗，痛批根本是在洗經歷。

「臺灣非賣藥電台」今天在臉書發文問：「來看看賴清德讓誰負責台灣的安全？」接著提到國防部長顧立雄是律師，其餘3個國安副秘書長分別是李問、林飛帆、趙怡翔，一個是搞學運的、另外2個都是記者，而其中一個是蔡英文的口譯哥，直呼：「真的各個都是人才」。

「臺灣非賣藥電台」砲轟，這3位副秘書長別說國安相關經歷，連軍事相關經歷都沒有，有的就是「嘴砲」經歷而已，看不下去「洗經歷」洗得明目張膽，將政治凌駕於專業，「厲害了我的國」。

貼文曝光後，掀起熱烈討論，網友紛紛表示：「又一些酬庸人物，外行來領導內行，搞亂行政升遷機制，導致人才外流了吧」、「這就是台灣的悲哀」。

總統府今年9月1日公布最新人事，表示為了因應「境外敵對勢力滲透」及「灰色地帶挑戰」，任命國安團隊新職，宣布由總統發言人李問、台北市議員趙怡翔接任國安會副秘書長職務。賴清德總統盼望借重2位專業背景與創新思維的年輕人才，共同厚植國安團隊工作量能。

