「看到新聞都嚇傻」黃秋生談黃明志謀殺通緝案 揭與他最後一次對話內容超毒舌

黃秋生（右）與黃明志（左）曾合作拍MV，如今聽聞他捲入謀殺涉毒命案，嘆「太可怕了」。（翻攝自instagram/namewee）

網紅「護理女神」謝侑芯上月於馬來西亞猝逝案持續延燒，涉案歌手馬國黃明志近日被警方改以「謀殺罪」偵辦，甚至遭到全國通緝，震撼亞洲娛樂圈；曾與兩人合作MV的香港影帝黃秋生，昨（5日）出席新片《自殺通告》首映時首度開口，坦言「看到新聞真的很震驚，太可怕了！」

「看到新聞太可怕」 黃秋生嘆命運太荒謬

黃秋生表示，自己對黃明志的了解「和大家差不多」，目前事件已進入司法程序，「所以不方便亂猜」。

他也感慨地說：「這是非常非常不幸的一件事。」但也坦言每天看到新聞進度「都好像又有不同版本」，因此選擇暫時不評論。

最後一次聯絡曝光：「我說他寫的太爛，他就沒回我！」

被問及最後一次與黃明志聯絡的時間，黃秋生語出驚人地笑說：「他寫了一首歌給我聽，我還以為要我批評一下，我就說——你寫得那麼爛！」他補充：「然後他就沒再回我訊息了。」

案情進展：警方改以「謀殺罪」偵辦

據馬來西亞吉隆坡總警長拿督法迪爾昨（4日）晚間說明，案件已有「重大新進展」，警方決定改以謀殺罪名偵辦，並表示將傳喚黃明志說明。

廣告 廣告

然而，黃明志當天整日未露面，因此遭警方列入通緝名單。直到深夜，他才現身警局接受調查。

黃秋生確定出席金馬獎 盼在台發展電影、開畫展

談到工作計畫，黃秋生也證實「確定會來台灣參加金馬獎」，並透露希望在台灣開畫展、舉辦人生講座，甚至尋求政府補助拍攝新電影。

黃秋生表示目前已有劇本雛形，是關於「演技班」的故事，「整個故事怪怪的」，他打趣說自己會親自參與選角，盼能找台灣演員合作。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980

更多鏡週刊報導

謝侑芯猝逝案轉謀殺！黃明志遭大馬通緝 醫重話：毒品最可怕是「重寫大腦」他仍選擇跨過去

正妹網紅自曝9月曾收「黃明志恐怖邀約」 親揭5大試探手法：直覺救了我

「護理女神」謝侑芯浴缸猝死真相不單純？黃明志驗出4毒 法醫高大成揭「致命關鍵」