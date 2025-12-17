看到滿山遍野小白花喊「漂亮」 網警告：生態浩劫快去除！

滿山遍野的小白花，原來是有「綠癌」之稱的小花蔓澤蘭。（翻攝「認識周遭的植物」臉書社團）

近日有網友在臉書社團分享一張滿山遍野開滿白色小花的照片，驚嘆「太不可思議」。照片看似賞心悅目，卻引來眾多網友留言警告，畫面中的植物正是被稱為「綠癌」的小花蔓澤蘭，對生態造成嚴重威脅。

為何被稱為生態浩劫？ 小花蔓澤蘭有多難清？

一名網友在臉書社團「認識周遭的植物」分享一張照，可見大片綠色藤蔓覆蓋坡地，白色小花盛開，密密麻麻，幾乎蓋滿整個畫面，原本的植被輪廓難以辨識，呈現出一種「被吞噬」的景象。原PO發文：「繁衍非常迅速！整整一大片，太不可思議？！雜草生命力特別旺盛！」

貼文一出，有人喊「好漂亮」「壯觀」，但更多網友嚴肅說：「小花蔓澤蘭，綠癌，速除」「生命力強大的植物小花蔓澤蘭，綠癌蔓延很可怕」「生態浩劫」「我家田裡除都除不完」「被它纏上的植物會窒息」「它是外來的物種，可以說是外來移入的草罷」「小花蔓澤蘭、已開花、綠癌、儘速除光，否則會更可怕」。

看似美麗的小花蔓澤蘭，其實是可怕的生態殺手。（翻攝「認識周遭的植物」臉書社團）

有人指出：「小花蔓澤蘭，外來殺手級植物，很難除，等待植物專家想想如何善用它」。更有網友感嘆：「今年真的漫延非常迅速，感覺有點恐怖滿山遍野，有苦茶樹園被包圍，園主應該是會哭泣。」但也有人指出，小花蔓澤蘭擁有很好的防蚊效果。

小花蔓澤蘭為外來入侵植物，生長速度極快，藤蔓會攀附並覆蓋其他植物，阻擋陽光，使原生植物難以進行光合作用，最終枯死。由於繁殖力強，小花蔓澤蘭清除困難，若未及時處理，恐造成原生植被消失，對生態系統造成長期影響。

根據林業及自然保育署，每年的8、9月是小花蔓澤蘭的防治月，在夏季生長旺盛，10月至12月開花結果，冬季呈乾枯狀是種子擴散期。每年10月開花前移除效果最佳。此外，小花蔓澤蘭全年都有收購點，收購價為每公斤5元，詳細收購地點可上林業及自然保育署網站查詢。

