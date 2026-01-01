看到的人會幸福吧？鄭明典曬玉山2026第一道曙光 重重山巒光芒萬丈

鄭明典在臉書分享玉山氣象站工作人員拍下2026年的第一道曙光。翻攝鄭明典臉書



今天是2026年元旦，北部天氣不佳，無法迎接第一道曙光。前氣象局長鄭明典在臉書分享玉山氣象站人員拍攝的北峰曙光，畫面中重重山巒上還有一些殘雪，光芒從雲層中射出，壯觀影像令人讚嘆。

中央氣象署指出，今天桃園以北及東半部降雨機率高，基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生機率，竹苗地區、恆春半島及中南部山區也有零星短暫雨，中南部平地為多雲天氣；想看日出得碰運氣。

氣溫方面，今天白天北台灣台灣高溫約16、17℃，中部及花東高溫約21至24℃，南部高溫約25至26℃，晚上中部以北及宜蘭低溫約13至14℃，南部及花東低溫約15至17度；民眾外出記得添加衣物，注意保暖。

廣告 廣告

更多太報報導

元旦很冷！強烈冷氣團發威下探12℃ 專家：下周不排除有寒流

離太遠？賴清德總統府升旗與韓國瑜握手、朝鄭麗文方向揮手

桃園跨年｜「Apink」撂中文：一馬當先 放送愛心168萬人爭睹