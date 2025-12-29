看到真本事1／壽險業肉搏戰2026開打 真槍實彈獲利盈虧難以遁形

保險業近幾年金管會透過政策調整，歷經轉骨期，2026年1月1日起，正式接軌國際會計準則IFRS 17新制。（圖／報系資料照）

台灣壽險業2026年1月1日起，正式完成接軌國際會計準則IFRS 17與TW-ICS（新一代清償能力制度）；將結束以往不易看懂其財報的這個「資訊不對稱」的時代。接軌後，我們是否能看到「真正的獲利」？哪些金控的股民該歡呼，哪些該警惕？

近期，金控併購案中特別關注到壽險公司表現，一因即是來自接軌新制後可能帶來投資表現。以台新金與新光金合併之後的台新新光金（2887）來說，在銀行、人壽獲利表現挹注之下，激勵金控單日成交量屢屢爆大量超過40萬張，奪台股之冠，股價持續上揚；玉山金控（2884）併購三商美邦人壽（2867）在股價與成交量也常衝到排名前列車，有所表現。

台新金、新光金兩家金控完成合併，旗下子公司新光人壽、台新人壽將於2026年1月2日舉行合併儀式。（圖／CTWANT資料照）

長期以來，台灣壽險公司的財報被投資人戲稱為「天書」。金管會指出，其資金結構主要來自保戶繳納之長年期新臺幣保單，而資產端則因國內長天期固定收益市場規模不足且殖利率偏低，無法提供足量且存續期間匹配之投資標的，長期以來大量配置海外外幣債務工具，以期符合資產負債期間匹配與穩定收益，此係因特殊先天環境，導致幣別錯配之資產負債結構。

保險業內人士透露，2026年以前，壽險業的EPS（每股稅後盈餘）高度依賴「資本利得」，即是賣股票、賣債券等的收益表現。接軌在IFRS 17後，每賣一張保單可累積多少的「合約服務邊際（CSM），主要來自死差益與費差益」，貢獻盈餘與充實資本，為業內當作壽險公司未來獲利潛力指標。

意即，保費金額並非可認列為壽險公司收入，主要來源為CSM的釋出，不同類型保單累積CSM不同，又以保障型商品貢獻CSM較多；也因此保險負債端在保險合約群組的層級建立了CSM，須透過未來提供服務逐步認列，未來預期賺取的利潤現值，並於未來財報揭露時逐步認列到損益表中；CSM的特性較不會受到利率波動的影響，所以在資產端會以「攤銷後成本法（Amortized Cost; AC）」類的資產進行匹配。

玉山金控在2025年11月5日，正式宣布併購三商美邦人壽，成為擁有銀行、保險業雙引擎營收金控。圖為三商壽董事長翁肇喜、玉山金控董事長黃男州（中）。（圖／李蕙璇攝）

CSM代表壽險公司承保保單後，扣除理賠與費用，預計未來能賺取的「未實現利潤」；過去保險公司賣一張保單，佣金跟費用可能先認列在第一年，現在CSM會在保險期間內「逐期平均釋放」。

那麼，如何解讀壽險公司的獲利真實情況，「只要CSM餘額持續成長，代表這家公司的長期獲利動能穩定」而非看新契約保費收入等數字。

以國泰人壽來說，今年CSM累積目標為700億元，前三季已達681億元，明年目標則提高到750億元；富邦人壽初步預估明年CSM釋出到損益表為中高個位數比例，今年前三季CSM累積已超過400億元，符合目標500億元的累積進度。

台灣人壽今年CSM累積金額已超過1200億元，係以9月底的利率去估算；凱基人壽則是符合目標進度，今年今年目標為350億元至400億元之間；新光人壽在明年1月2日與台新人壽正式完成合併，CSM目標預估可超過2000億元，今年則是可望達到CSM目標600億元。

至於CSM釋放率？多家壽險公司說約在5％至7％，未來也會逐步增高。

