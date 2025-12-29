看到真本事2／金控股成交爆量股價飛揚 壽險引擎大噴發也要看保單成績

保險業於2026年元旦起正式接軌國際會計新制，對於金控獲利產生效益表現，受到股民們的關注。（圖／李蕙璇攝）

壽險業2026元旦起進入新紀元，台灣前六大壽險公司包括富邦、國泰、南山、台灣、凱基、新光人壽，營運重點已從傳統的「衝刺保費收入（FYP）」轉向「極大化合約服務邊際（CSM）」保障型商品，金控股股民特別留意其旗下壽險引擎獲利表現。

根據各金控公告2025年11月及累計前11月自結損益、與該年第三季法說會資料顯示，六大壽險單月合計大賺304.9億元，年增率高達230％，主因是11 月台幣呈現貶值，有助於減輕避險壓力，加上業者普遍「入袋為安」實現資本利得。

國泰人壽在2025年11月單月獲利超過百億元，相當亮眼。圖為國泰金控董事長蔡宏圖。（圖／國泰金控提供）

國泰人壽11月稅後淨利105.8億元，累計前11月稅後淨利達597.9億元，其中，投資型商品銷售熱度持續，FYP月成長4％，主要受惠於Fed連續降息的投資氛圍，帶動民眾對投資理財與退休規劃的需求，促使11月各類投資型商品的FYP銷售持續成長。

富邦人壽11月稅後淨利74.5億元，累計前11月稅後淨利676.5億元，主要投資收益來源係利息收入、國內外股票及基金資本利得、基金配息收入。南山人壽單月60.9億元，累計達315.6億元。

富邦人壽近幾年來主攻「分紅保單」，在2025年累積獲利表現持續成長。圖為富邦金控董事長蔡明興。（圖／李蕙璇攝）

凱基人壽11月獲利33.0億元，累計前11個月獲利為161.7億元；台灣人壽單月15.2億元，累計達211.8億元；新光人壽11月獲利15.4億元，自7月24日合併基準日至11月底，累計達44.6億元。

因應2026年接軌 IFRS 17，六大壽險於 2025 年全力推動能累積 CSM（合約服務利益）的高價值商品。

以國泰人壽來看，A&H商品銷售較去年同期成長4％，新推利率變動型美元終身保險，結合高倍數身故保障外，也提供6項新型癌症療法保障，更首度將「CAR-T細胞免疫治療」納入保障範圍。

富邦人壽的保障型及分期繳商品推動成果亮眼，主推長年期繳費的高保障型，增加額外保障或因應特定事故可提前給付等；累計前11月初年度等價保費收入FYPE達482億，較去年同期成長4％，且繼續力推分紅保單，FYP（新契約保費）占比將達五成以上。

南山人壽專注於長壽社會與健康議題，特別強化長照險與重大傷病險的CSM貢獻，以投資型年金、理財型及高保障商品為核心；台灣人壽保險新契約保費則較去年同期成長44％，續推分紅保單，預估明年占比成長逾二成。

凱基人壽投資型保單後反應熱烈，新契約保費表現亮眼，11月較去年同期成長超過八成，前11月累計也較去年同期增加兩成以上；利變險也推出分紅保單。新光人壽受惠資本利得、經常性收益的挹注之外，保單多元化，包括失能險、長照險等健康險、外幣型等。

進一步來了解壽險業「外匯避險新制的紅利」部分，金管會宣布明年起排除適用國際會計準則，在會計科目AC項下匯兌損益不再一次計入當期損益，將可按照該資產的剩餘存續期間認列損益，減少匯損衝擊，讓損益表變得更平滑，不再受匯率大幅干擾。

國壽與富壽分屬國泰金（2882）、富邦金（2881）旗下重要獲利大引擎，國壽單月突破百億獲利顯示其投資調度極其靈活；台灣人壽為中信金（2891）旗下的子公司，台壽前11月累計獲利突破200億元，穩定貢獻金控獲利，中信金股價也衝破50元；南山人壽雖非金控上市，但其穩健的保險本業獲利，市場高度關注未來IPO上市時程。

