看到短褲妹凍未條？鏡頭督下體她嚇壞！噁男認：有看肉片習慣，一時衝動

記者陳弘逸／台南報導

台南林姓男子去年偷拍身穿短褲的陌生女子遭活逮，一度否認犯行，偵查時，才改口，平常有看肉片的習慣，一時衝動，看到四下無人，才會犯案。（示意圖／pixabay）

台南林姓男子去年到蝦皮智取店門市取貨，見到身穿短褲的陌生女子小花（化名），竟起色心拿手機偷拍；因靠近時舉動太大，碰到對方當場被活逮。林男一度否認犯行，偵查時，才改口，平常有看肉片的習慣，一時衝動，看到四下無人，才會犯案；因小花不願接受調解，法院審理後，判他3個月有期徒刑，得易科罰金，可上訴。

判決指出，林男2024年8月7日晚上9時15分許，到蝦皮智取店門市取貨，當時店內有名素不相識，身穿短褲的女子小花（化名）；男方當下起色心，把手機開啟錄影，朝女方大腿內側偷拍，因手機碰觸到對方，當場被抓包活逮，立即要求刪除影像，並報警逮人。

受害短褲妹小花指控，林男朝著我的下體拍攝。警詢時，林男辯稱，只是拍大腿，沒有拍 到臀部，因為沒辦法對焦；偵訊時，才改口認罪，坦承「當時一時衝動，看到四下無人，平常有看肉片的習慣，才會犯案」。

法官認為，林男為滿足個人私慾，無故偷拍，侵害他人身體自主及隱私權，雖認罪，但沒達成和解，審理後，將他依無故攝錄他人性影像罪，處3個月有期徒刑，得易科罰金，可上訴。

