看到蟑螂就崩潰有解？百萬YTR開大招「修行2個月」真有用 網嚇瘋：這房間算凶宅了

百萬創作者實測「蟑螂恐懼訓練」，工作室畫面讓網友崩潰。（翻攝自facebook/Onion man）

把房間變蟑螂主題館？許多人對蟑螂有強烈恐懼感，甚至光是看到影像就會引發不適反應。百萬圖文創作者「Onion Man 洋蔥」近日在社群分享自己對抗蟑螂恐懼的特殊方式，透過長時間「強迫暴露」，成功降低心理不適，引發大量網友熱烈討論。

夏天走在路上都提心吊膽？ 洋蔥直言恐懼影響生活

洋蔥在貼文中坦言，自己長期對蟑螂感到極度不舒服，尤其夏天外出時，只要在路上看到蟑螂就會出現明顯的身體反應，這種狀況讓他感到相當困擾，也促使他決定嘗試「正面迎戰」恐懼來源。

怕蟑螂怎麼克服？ 工作室貼滿蟑螂圖、桌上放玩具

牆面貼滿蟑螂圖片，桌上擺放玩具蟑螂，引發網友討論。（翻攝自facebook/Onion man）

為了讓自己適應蟑螂的外觀，洋蔥選擇反向操作，在工作室牆面大量張貼蟑螂圖片，桌上也擺放玩具蟑螂，刻意讓自己每天長時間暴露在相關視覺刺激中。他表示，這樣做的目的，是讓眼睛先習慣蟑螂的外型、顏色與紋路，藉此降低心理抗拒。

這招有用嗎？ 2個月後成果曝光

經過約2個月的「訓練」，洋蔥分享實際感受，表示現在在現實生活中看到蟑螂時，已不再出現過去那種強烈的不適反應，直言這段過程「真的是有效的修行」。貼文中也附上工作室照片，畫面曝光後迅速在網路掀起討論。

貼文引來大量留言，有網友認為這種方式相當狠，直呼「看到照片就受不了」「這房間不要了🙃」「依我看這間算是凶宅」，也有人指出這類做法與心理學中的「洪水法」概念相似，是透過高頻率接觸恐懼來源來降低焦慮感。

不過，也有不少網友腦補更驚悚的情境，擔心若真的有蟑螂混入其中，恐懼感可能加倍，甚至笑稱「最怕其中一隻突然動起來」「下一步是不是要換成會飛的」。

蟑螂恐懼症有解嗎？ 貼文掀起共鳴討論

洋蔥的分享讓不少網友開始討論對抗恐懼的不同方式。雖然每個人適應程度不同，但這次經驗分享，無疑為「怕蟑螂」這個常見困擾提供了另類話題視角。

