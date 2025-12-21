看到長刀為何不跑？教授曝親身經歷：跟不夠警覺無關

捷運台北車站、中山商圈19日發生隨機殺人案，不少網友看了相關影片紛紛問「為什麼現場的人看到長刀卻沒有立刻逃跑？」對此，台北教育大學副教授郭葉珍分享自身經歷指出，人在面對攸關生命安全的突發事件時，當下動不了，並非不夠聰明或不夠警覺，而是大腦瞬間接收過多衝突訊息，啟動保護機制，導致身體短暫僵住。

北教大副教授郭葉珍昨在臉書上分享，大學時期曾在西餐廳駐唱，某次餐廳辦周年慶活動，她唱歌到一半，突然聽見像是氣球破掉的巨響，緊接著現場傳來尖叫聲，她當下本能站起身查看，卻發現周遭同事全都趴在地上，而她一時無法消化眼前的狀況，整個人愣在原地，直到同事朝她揮手示意，她才回過神來，趕緊往辦公室方向奔跑。

事發後，郭葉珍被同事唸了一頓，她表示，根據同事的說法，當時槍手疑似有特定目標，並未打算持續攻擊，這也讓她沒有成為「移動的活靶」。

郭葉珍說，面對這類突如其來、攸關生命安全的事件，關鍵不在於聰不聰明或不夠警覺，而是是否曾受過訓練與演練。她坦言，當下無法反應，是因為大腦瞬間接收到過多衝突訊息，聲音、畫面與情境都不合理，理性判斷系統尚未接手，身體便先陷入僵住的狀態。

至於為何現場同事第一時間就趴下避難？郭葉珍表示，不少人長期在林森北路一帶工作，對突發狀況已有一定的防範意識，那些立刻趴下來的同事知道「不合理的聲音就等於危險」，因為身體早就知道答案，不必思考就能立刻做出決定。

郭葉珍強調，危急時刻沒有僥倖，唯有平時不斷討論與演練，讓身體記住反應，當不合理的聲音再次出現時，才能少一秒僵住，多一秒保護自己。

