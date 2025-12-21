看到長刀為何不跑？ 教授曝親身經歷：跟不夠警覺無關

台北市19日發生隨機攻擊事件，事後不少網友指出，為何在場有些民眾還愣在原地，沒有立即逃跑？學者解釋，大腦在面對突發且不合理的危險資訊時，身體會本能地停留在原地，必須受過訓練或具備經驗，才能反應過來。另外，有醫師提醒，煙霧彈燃燒時會產生多種化學煙霧，若大量吸入，恐對呼吸道與肺部造成傷害，延遲性肺水腫也可能在12到72小時後才出現，必須持續觀察。

台北市19日發生隨機攻擊事件，不少網友事後討論，為何在場民眾看到刀子或煙霧彈，當下沒有立刻逃跑？國北教大專任副教授郭葉真分析，當大腦在一瞬間收到太多衝突訊息時，聲音、畫面、情境都顯得不合理，理性系統還來不及接手，身體便先停在原地。她指出，要應變這類突發且威脅到生命的事件，靠的不是聰不聰明，而是有沒有學過、練過。

專家指出遇到突發事項靠的不是聰不聰明，而是有沒有學過、練過。圖／台視新聞製圖

煙霧彈超毒 醫：肺水腫恐在72小時後出現

醫師蘇一峰提醒，煙霧彈燃燒後會釋放多種混合性化學煙霧，一旦吸入，可能引發吸入性氣道與肺部損傷；且延遲性肺水腫可能在12至72小時後才出現，建議大量接觸煙霧的民眾，需長時間觀察。

吸入多種混合性化學煙霧，可能導致吸入性氣道與肺部損傷。圖／台視新聞製圖

北捷砍人案恐釀「集體創傷」 不在場也受影響

這回發生大規模隨機攻擊事件，諮商心理師公會全聯會指出，就算不在場，接收相關消息的大眾，也可能產生類似目睹創傷的反應；若已影響日常生活，可尋求專業醫療協助。

台北／楊祥瑜、林益新 責任編輯／蔡尚晉

