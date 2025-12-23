看到隨機殺人畫面睡不著、不敢出門？心理師：這些反應都正常

捷運台北車站、中山站19日發生隨機殺人事件，造成4死11傷。許多民眾即使未親身經歷，僅透過消息或畫面也感到不安。余佳容心理師指出，創傷事件會讓人心理緊繃、敏感，甚至不知所措，此刻最需要的是學會照顧自己。

余佳容心理師表示，反覆想到事件、情緒起伏、睡不好、不想出門，都是常見反應。（示意圖／Pexels）

余佳容心理師在社群平台發文表示，反覆想到事件、情緒起伏、睡不好、不想出門，都是常見反應。她強調，民眾應允許自己有情緒，不必急著要求恢復原狀，這是安住內心的第一步。

在減少刺激方面，余佳容心理師建議避免反覆觀看或轉傳畫面與未確認訊息，這不僅是保護自己，也是保護他人，特別是孩童。她提醒，外出時留意環境即可，不需讓恐懼主導生活，焦慮升高時可回到安全、熟悉的空間休息。

余佳容心理師呼籲，若情緒持續影響睡眠與生活，尋求專業協助不是脆弱，而是照顧自己的方式。（圖／ 台北/新北 諮商臨床心理師公會 ）

余佳容心理師也提到人際支持的重要性，一句「你還好嗎？我在這裡」就能帶來力量，陪伴與傾聽本身就是安定。她呼籲，若情緒持續影響睡眠與生活，尋求專業協助不是脆弱，而是照顧自己的方式，鼓勵民眾慢慢把安全感找回來。

