看到一堆地震跑路文 他曝一原因喊：住2F以上，其實不用急著跑

記者李鴻典／台北報導

1227深夜發生大地震，全台有感，由於時間是週六夜，不少人直呼不敢睡了。政治評論員吳崑玉說，如果你家住2F以上，其實不用急著跑。因為地震對建築傷害，通常在最初1分鐘內造成。1分鐘應該不足以讓你從3樓跑到1樓戶外，連叫電梯也到不了。

1227的地震震央在宜蘭外海，震度相當深，所以整個台灣有感。（圖／中央氣象署提供）

根據中央氣象署地震報告，27日晚間11時5分發生芮氏規模7地震，地震深度72.8公里，震央位於宜蘭縣政府東方32.3公里（位於台灣東部海域），全台有多地最大震度4級。

氣象署地震測報中心科長陳達毅深夜在記者會表示，這起地震成因是菲律賓海板塊向北隱沒而碰撞歐亞板塊有關，在深度72.公里處釋放能量，達到規模7.0地震。

至於各地搖晃時間，陳達毅表示，以最大震度4級的花蓮來看，搖晃持續21秒，而台北、新竹、新北、桃園、苗栗也都有10秒，讓民眾相當有感。

吳崑玉今（28）天一早表示，看到一堆地震跑路文~如果你家住2F以上，其實不用急著跑。因為地震對建築傷害，通常在最初1分鐘內造成。1分鐘應該不足以讓你從3樓跑到1樓戶外，連叫電梯也到不了。而且戶外不見得比較安全，最先掉的多是大樓磁磚。

吳崑玉也說，除非發現牆面裂縫或結構損傷，否則先躲好，再看狀況。

新北市長侯友宜昨深夜也提醒，地震自我保護三步驟！請以「趴下、掩護、穩住」，躲在桌下或牆角，形成防護，保護頭頸，務必注意自身安全。

