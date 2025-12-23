看到「黑甜菜粥料理」想起阿嬤 好多人都超愛這一味

（記者林意欽／台北報導）社群平台 Threads 上，網友分享一篇貼文，並附上一張鹹粥的照片，樸實的畫面卻意外引發大量共鳴。貼文曝光後，不少網友湧入留言區，分享自己對這道料理的喜愛與回憶，更有許多人直呼「看到照片就想起鄉下的阿嬤」，讓討論迅速延燒。

ㄧ碗「歐粒啊粥」引發熱議，大部分的網友都超愛吃這碗。（圖／翻攝threads@teasale017)

許多人看到照片都知道這碗是「黑粒仔粥」、「黑豬啊粥」、「歐迪仔粥」等念法大同小異的稱呼。主要是因粥裡的綠色野菜台語發音而來；國語大多稱為「黑甜菜」或是「龍葵」，在留言中被不少網友形容為「小時候的味道」、「只有回老家才吃得到的料理」。有人回憶，放學回家就能聞到廚房傳來的香氣；也有人感性表示，現在想再吃一碗，卻已經沒有機會。更多人因為這道料理懷念起鄉下的「阿嬤」。短短一篇貼文，意外成為許多人抒發思念與情感的出口。

廣告 廣告

許多人都因為這道料理而懷念起鄉下的「阿嬤」，情感共鳴度爆表。（圖／翻攝threads@teasale017)

貼文中提道「鄉下人應該都吃過，都市人應該沒吃過」，雖然這答案並不是絕對，但共鳴度相當大。圖中主角「黑甜菜」，其實是台灣常見的野菜之一，又稱為「龍葵」。龍葵多生長於田邊、路旁或荒地，生命力強，在早期農村社會中是相當普遍的食材。其嫩葉與嫩莖常被用來煮湯、煮粥，帶有微苦卻回甘的風味，搭配地瓜或地瓜米熬煮成粥，是不少人童年記憶中的家常料理。

有營養相關資料指出，龍葵含有多種維生素與礦物質，經適當烹調後可食用，也因此在早年物資較為匱乏的年代，成為農家餐桌上的重要野菜之一。隨著生活型態改變，這類料理逐漸少見，卻也因此更容易勾起人們對家鄉與長輩的思念。

該篇貼文之所以引發熱烈回響，正是因為這碗看似平凡的黑甜菜粥，承載的不只是味道，更是一段段與家人、土地連結的共同記憶。也再次證明，在社群平台上，一張簡單的照片，有時就足以喚醒一整代人的情感共鳴。

延伸閱讀

張文犯案時「北車站內0捷警」 游淑慧驚：1小時空窗期

影/專案小組公布張文郵局金流！「母給82萬」全買武器

「獲25次嘉獎」張文曾正向熱情 9年後為何成魔？專家：放棄自我卻無人支持