看到「鼬獾」可愛想摸一下？疾管署示警「狂犬病」恐上身：發病後無藥可醫

疾管署示警鼬獾狂犬病頻傳，春節走春遇野生動物勿觸碰餵食，以免染致命病毒。（鼬獾示意圖） 圖：新北市動保處／提供

[Newtalk新聞] 農曆春節連假將近，許多民眾計畫走春、賞花或郊遊，但戶外活動暗藏危機。若在山區見到可愛野生動物，千萬別伸手逗弄或餵食，以免感染致死率極高的狂犬病。疾管署與防檢署今(10)日聯合示警，近期鼬獾確診狂犬病案例頻傳，民眾務必提高警覺，落實不接觸原則，守護自身與家人健康。

防檢署說明，狂犬病屬於人畜共通傳染病，一旦動物感染狂犬病，通常會出現侵略性，甚至主動接近或攻擊民眾。防檢署長期監測國內野生動物狂犬病疫情，發現台灣目前的狂犬病案例仍侷限於野生動物，其中「鼬獾」是最主要的保毒宿主。根據統計數據，從112年截至今年1月為止，總計監測2597件樣本，其中確診狂犬病的件數達137件。在這137件確診案例中，鼬獾就佔了136件，另有1件為白鼻心，顯示鼬獾是主要傳播源。

防檢署進一步分析，每年10月至隔年3月是鼬獾活動最頻繁的季節，且中低海拔的山麓丘陵帶是牠們的主要棲息地。值得注意的是，光是今年1月就已經出現11件鼬獾確診案例。因此，防檢署提醒民眾務必遵守「二不一要」原則，包括「不棄(放)養家中寵物」、「不接觸、捕捉及飼養野生動物」，以及「要定期攜帶犬貓及人工飼養之食肉目動物施打狂犬病疫苗」。只要落實這些措施，就能有效守護自己、家人與毛小孩的健康，遠離狂犬病威脅。民眾若在鼬獾常出沒區域發現動物行為異常，例如不怕人、主動攻擊、動作狂躁或有傷亡的鼬獾，應立即遠離並通知當地動物防疫機關處理。

針對狂犬病對人體的危害，疾管署指出，狂犬病毒會透過已感染動物的唾液，經由抓傷或咬傷造成的傷口進入人體。這是一種極為凶險的疾病，如果被咬傷後未及時採取醫療措施，一旦發病，致死率將近100%。不過，民眾若能在遭動物抓咬傷後立即就醫，並接受狂犬病暴露後預防接種，仍可有效降低發病風險。回顧國內歷史數據，自2002年迄今累計有3例人類感染狂犬病確定病例，分別發生在2002年、2012年及2013年，這3例均為境外移入病例，且患者最終均不幸死亡。

疾管署及防檢署呼籲，民眾前往郊外活動時，應避免主動接觸、逗弄及捕捉任何野生動物，以防暴露於狂犬病的感染風險中。如果不慎遭到野生動物抓傷或咬傷，請務必保持冷靜，先以肥皂及大量流動清水沖洗傷口至少15分鐘，接著使用優碘或70%酒精進行消毒。完成初步處理後，應儘速前往「人用狂犬病疫苗接種服務醫院(衛生所)」就醫。經醫師評估若有感染風險，應儘速接種免疫球蛋白，並依照時程(第0、3、7、14天，傷口暴露後接種第1劑當天為第0天)接種4劑人用狂犬病疫苗，以降低發病機率。

疾管署及防檢署也強調，防治狂犬病這類人畜共通傳染病，涉及人類健康、動物健康及生態系統之間的複雜關聯。衛生福利部、農業部、環境部及內政部已聯合提出適用於我國本土之「國家防疫一體聯合行動計畫」，將秉持One Health原則推動公共衛生與環境治理政策。透過跨領域協作與多部門整合，持續進行疫情監測、動物疫苗接種、民眾衛生教育與暴露後

