看力積電P5廠出售 台大名譽教授陳厚銘：不只拚擴張更要懂退場

CNEWS195260127a01

CNEWS匯流新聞網記者李映萱、李衣綸／台北報導

在高度不確定的產業環境中，企業經營風險往往不只來自錯誤決策，更來自於即便方向已出現偏差，卻因資本結構與組織限制而難以抽身。台灣大學國際企業學系名譽教授陳厚銘觀察到，近期力積電決定出售苗栗銅鑼P5廠，引發市場關注，也被視為企業在逆風情境下進行策略調整的重要案例。

陳厚銘指出，半導體產業向來被視為「退出障礙」極高的產業。一座晶圓廠動輒數百億甚至上千億元的資本支出，搭配長達十多年的折舊年限，以及高度專用化的設備與人力配置，使得關廠或出售並非單純的經營選項，而是極高門檻的策略決策。

廣告 廣告

陳厚銘分析，力積電已連續九季虧損，在財務壓力逐步升高的情況下，P5廠所承擔的高額折舊與攤提費用，若在產能利用率不足、產品結構尚待優化的情況下持續維持，恐將長期侵蝕現金流，壓縮公司後續調整空間。

他認為，選在資產仍具市場價值、且仍有國際大廠願意承接的時點出售P5廠，並非象徵撤退，而是將高度不可逆的固定資本，轉化為可重新配置的財務與策略彈性，讓企業得以重新調整產品定位與資源配置，避免被單一廠區的歷史包袱所綁架。

市場分析也指出，若企業僅因前期投入龐大而選擇持續承擔虧損，實際上等同讓沉沒成本主導後續決策，反而可能使原本可控的調整風險，逐步演變為難以逆轉的結構性壓力。相較之下，出售資產以進行策略止損，反而能為未來布局保留更大彈性。

這樣的觀點，也與台泥董事長張安平日前受訪時的說法不謀而合。張安平曾直言，「如果沒能力關掉它，就不要開始」，點出企業在投資初期即應思考退場條件的重要性。

陳厚銘認為，成熟企業不僅要懂得如何進場，更應在投資之初就設計清楚的退場機制，包括停損條件、資產流動性評估，以及是否會鎖死未來策略選項。他認為，力積電此次出售P5廠的決策，反映董事長黃崇仁對產業循環與資本風險的前瞻判斷，也為台灣企業界提供一個關於「策略性退場」的現實案例。

照片來源：google map

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

台灣海外不動產投資菁英協會 年度感恩餐會暨房地產匯流論壇圓滿落幕

這兩站有望四字頭成家 雙北十大親民捷運宅出爐

【文章轉載請註明出處】