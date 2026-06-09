看動物園大象爆靈感！回聲樂團吳柏蒼找6歲兒測試新歌 一聽就會唱

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回聲樂團（Echo of Your Soul）2023年回歸，終於推出新專輯《靈魂的回聲》。回聲社提供

回聲樂團（Echo of Your Soul）結束8年休團於2023年回歸後，終於要推出睽違12年的全新專輯《靈魂的回聲》，這次回聲樂團決定以5人完全體的編制再次踏上音樂之旅，主唱吳柏蒼坦言：「音樂市場變化得越來越快，潮流追不完，也永遠在循環，能保有自己的風格反而是最珍貴的。」

參加小孩戶外教學爆靈感 吳柏蒼找6歲兒子測試新歌

新歌〈撲向那隻狼〉的創作靈感來源非常奇特，還跟李奧納多主演的電影《華爾街之狼》有關。主唱吳柏蒼笑說：「有一次參加小孩的戶外教學，在木柵動物園看到一頭大象在眼前搖擺散步，腦海突然浮現《華爾街之狼》馬修麥康納在帶壞李奧納多的那段低吟，突然豁然開朗：『貪婪、瘋狂、野性，就是這種感覺』！」

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這段奇特感受成為歌曲創作因子，主唱吳柏蒼還乾脆直接找自己6歲的兒子來測試，沒想到兒子一聽就會跟著唱，成功完成了這首歌的創作，企圖喚醒眾人心中的野性。

〈撲向那隻狼〉MV邀請走鐘獎得主執導，完整紀錄回聲樂團現場姿態。回聲社提供

走鐘獎紀錄片得主邱個合體回歸 相隔12年開唱等樂迷見證

新單曲MV由長期合作的導演余陳皓執導，以原汁原味的LIVE風格記錄回聲樂團最真實的音樂現場。導演過去就曾替樂團拍攝紀錄片《相遇之後》，也跟團員Bass手邱個持續合作。

邱個不僅在YouTuber界小有成就，還曾奪下走鐘獎最佳紀錄片殊榮，這次為了樂團的回歸重要之作，特別選擇透過棚內演出方式，藉由攝影捕捉與燈光張力展現Live完美狀態。

主唱吳柏蒼也宣布，將於8月29日在Legacy Taipei舉辦「靈魂的回聲」專輯首演演唱會，這場千人專場是樂團自2023年回歸之後，再次展現完整成績單的時刻。主唱吳柏蒼表示：「因為這10首歌，讓我們5人能再次聚首，現在就等樂迷跟我們一起見證與寫下歷史一刻。」門票即日起在拓元售票系統全面開賣，首波推薦主打〈撲向那隻狼〉也在6月5日數位上架。



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