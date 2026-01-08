一看動畫就懂 大同鄉樂水文健站識詐反賄宣導超有感

宜蘭縣樂水部落文化健康站，辦理「廉政、反賄選暨識詐宣導活動」，以貼近生活、寓教於樂。（宜蘭縣文化局提供）

▲宜蘭縣樂水部落文化健康站，辦理「廉政、反賄選暨識詐宣導活動」，以貼近生活、寓教於樂。（宜蘭縣文化局提供）

為深化廉政觀念並提升原鄉長者對賄選與詐騙手法的辨識能力，宜蘭縣政府文化局於今（八）日上午走入大同鄉樂水部落文化健康站，辦理「廉政、反賄選暨識詐宣導活動」，藉由動畫影片，以貼近生活、寓教於樂的方式，陪伴原鄉長者一起守護民主與財產安全。

文化局表示，原鄉長者是部落的重要支柱，透過文化健康站的宣導活動，能將正確的廉政與反詐觀念向外擴散，形成守望相助的防護網。未來也將持續結合多元宣導方式，深入社區與部落，共同打造誠信、安心的宜蘭家園。

廣告 廣告

文化局政風室以簡報宣導常見賄選樣態與詐騙手法，搭配自製廉政動畫，透過生動的情境故事，將「不買票、不賣票」、「詐騙不聽、不信、不轉帳」等觀念，以淺顯易懂的方式傳達給長者。

動畫內容生動有趣，引發長者共鳴，現場不時傳來笑聲與熱烈討論。為加深學習印象，活動特別設計有獎徵答環節，題目涵蓋反賄選法規重點與最新詐騙話術，長者們踴躍舉手搶答，展現高度參與感。透過一問一答的互動方式，不僅讓知識自然吸收，也讓廉政觀念在輕鬆氛圍中深植人心。