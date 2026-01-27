看台北101徒手攀爬！高大成拿「這2事舉例」不挺：亂搞一場

社會中心／綜合報導

美國極限攀岩家Alex Honnold 近日徒手攀登台北101成功登頂，過程雖未發生意外，卻在社會上引發兩極評價。對此，知名法醫高大成今受訪時嚴厲抨擊，直言這類行為並不負責任，更質疑「外國人敢做，我們就要跟著學嗎？」認為台灣社會不該將此視為合理或值得模仿的行為。





看台北101「徒手攀爬」掀兩極評價！高大成拿「這2事舉例」不挺：亂搞一場

高大成指出，這類高風險行為可能造成錯誤示範，甚至引發模仿。（圖／民視新聞）





高大成指出，這類高風險行為可能造成錯誤示範，甚至引發模仿。他以過往社會事件為例，認為部分人可能無法正確消化、判斷其中的危險性，反而產生「我也可以試試看」的想法，忽略潛藏的致命風險。他強調，社會上應該有人出面提醒，不能讓危險行為被包裝成英雄式壯舉。

高大成也將徒手攀登101一事，與日前計程車司機在快速道路上將乘客趕下車、最終釀成死亡的案件相提並論。他表示，當事人或許會辯稱「不知道會發生意外」，但在高速行駛的環境中，本就存在高度風險，「應該要能預見後果」。他認為，正因為心中已有不安，才會事後報案，這代表風險並非完全不可預期。

高大成說明，自己是在談論計程車丟包致死案時，一併對徒手攀登101提出批評。他直言，若是私下偷偷攀爬，後果自負，與社會無關；但若是在「被允許」的情況下進行，即便對方簽署自負責任切結，仍涉及公共道德問題。他認為，允許此類行為本身就顯示價值判斷失衡，「亂搞一場，這樣的事，本來就不該被同意」。





