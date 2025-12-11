看台灣明年經濟 學者：面臨基期、關稅、AI泡沫等挑戰

亞洲開發銀行(ADB)上修台灣今、明年經濟成長率預估分別為7.3%及4%。學者今天(11日)指出，明年台灣經濟仍有幾項挑戰，包括高基期壓抑數據成長力道、台美關稅協議牽動的對美投資恐影響國內投資及消費力，而232半導體關稅以及AI(人工智慧)泡沫化議題則與台灣出口息息相關，看待明年經濟仍得審慎以對。

亞洲開發銀行(ADB)10日發布最新預測，將台灣今年經濟成長率預估值從先前的5.1%，大幅上修2.2個百分點至7.3%，明年預估值則從2.3%調高為4%，上修幅度達1.7個百分點。

廣告 廣告

中央大學台經中心執行長吳大任11日指出，今年對台灣經濟而言是特別的一年，一方面有AI浪潮帶動台灣出口主力的資通訊、電子業出口長紅；在美國關稅方面，對等關稅(Reciprocal Tariff)衝擊主要集中在傳產，對台衝擊有限，且關稅上路前有一波提前拉貨潮挹注出口，而與資通訊、電子業相關的美國232半導體關稅，目前稅率仍未出爐，處於空窗期，種種因素交織，讓台灣今年經濟有望衝破7%。

吳大任提醒，明年台灣經濟至少面臨高基期、美國關稅、AI泡沫化等挑戰。他指出，今年經濟太好，拉高比較基期，將壓抑明年經濟數據的成長力道；美國關稅方面，目前台美關稅協議尚未敲定，其重要內涵就是對美投資以及232條款半導體關稅。

吳大任說明，一般預期台灣對美投資金額可能落在日、韓之間，至少是3,500億美元起跳，這可能排擠廠商對國內投資的預算，由於民間投資是GDP(國內生產毛額)的重要因子，一旦有投資排擠效應，對台經濟影響將不只是明年，甚至會長達10年；此外，高科技業擴大對美投資，也會衍生人才磁吸效應，高薪工作轉移至美國，同樣會影響國內消費力。他說：『(原音)未來隨著我們到美國去投資，台灣的工程師可能要移居到美國去，這些高薪的工作機會也會一併被帶到美國，而且他們都是高消費的家庭嘛，未來他們當然就是在美國消費，所以他也會間接的影響到我們一些科學園區周邊消費的狀況，我們的房價、消費都會多多少少受到這些高消費家庭移居到美國的影響。』

吳大任指出，232條款半導體關稅鎖定的不只是晶片，還有其衍生產品，包括手機、筆電、伺服器等，相關供應鏈廠商若最終無法獲得豁免，勢必影響台灣出口。

另外，吳大任表示，美國聯準會10日宣布降息1碼，這顯示美國經濟情勢不佳，若聯準會降息救經濟成效有限，美國經濟持續惡化，恐形成美國消費力減弱、就業惡化，影響企業投資意願降低的惡性循環，進而讓AI投資降溫、泡沫化，這也將連帶衝擊台灣出口。