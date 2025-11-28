看台灣面臨的困局 陳冲：不了解自己的優劣、甚至不知對手有幾兩重
行政院會通過《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》草案，條例重點並沒具體提到如何強化防衛韌性，而是媒體大幅報導的1.25兆「採購」。
行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲出席「台灣面臨之困境與預應策略」研討會時表示，「我國國安戰略究竟為何？我們看不到大的藍圖，只看到細部的採購條例，令人難以放心。」
此條例是否為大戰略一部分？若只是見招拆招則缺乏宏觀性看法，而1.25兆是否為謠傳對美投資4,000億美元的一部分或是另外疊加？又是否為配合關稅談判的條件？我們無從而知。從記者會上提及的七大目標僅可知皆與軍事有關，似乎是為了軍事上購買武器而需要此特別條例。
陳冲指出，孫子兵法曾提及，勝兵，先勝而後求戰」，原以為是要先盤算在軍事上有贏的機會才打，如今在數位時代以科技觀點詮釋，也許是在軍事以外的領域有機會贏或嚇阻才打，或根本不必打。
搭配兵法中另一句話「善戰者，立於不敗之地，而不失敵之敗也」，前後結合即是SWOT分析，在數位時代對古人兵法更應有新的認識。
陳冲表示，今年3月曾參與一場兵推scenario review，當日講題為war game needs more chips（chips為籌碼），著重金融層面。現代兵推乃至戰爭萬不可忽略金融面向，以俄烏戰爭為例，俄羅斯原在軍事上「勝兵而後求戰」，西方的金融制裁卻使其施展困難，久久無法獲勝，究其因乃俄羅斯沒有通盤了解軍事以外的元素。
他認為，今天談台灣的困局，首推「不知己也不知彼」，不了解自己的優劣點，不知對手有幾兩重，甚至不知對手是誰，更對旁邊看戲的人（Rest of the world）不了解，跟風喊燒的結果恐每戰必殆。
「我們的友邦（無論是ally或friend），以前主張多邊主義及全球化，現在則力推單邊主義及碎片化。在如此氛圍下，我們的主張為何？跟風或是有自己的看法？知己，找適合自己的戰略，而非在眾人吃特別餐時也跟著吃，最終無法吃完而消化不良。」
除了不知己不知彼，台灣另一困局為「入戲卻不在戲中，僅在舞台邊緣而非舞台中央」。
前幾日，Thomas Friedman針對美國的烏克蘭28點和平計畫發表評論，認為烏克蘭的處境自戰爭開始已命中注定是個dirty deal，但如今川普所做的更糟，已是filthy deal（齷齪交易），提醒我們許多事除了知己知彼，要掌握時機環境，也要知道看戲的人怎麼想，因為結果往往沒有最壞只有更壞。
如同近期高市早苗言論風波，冷靜來看，每個人都有談到台灣，但我們都無緣參與其中，而每一通電話或一句言論，又都深深影響台灣的未來。
陳冲說，33年前，小鬼當家2在紐約廣場飯店拍攝，飯店老闆（川普）卻臨時不顧合約，表示必須讓自己入鏡才可拍攝，直至劇組修改劇本加了句六字台詞才順利開拍。討論到國際關係，此事也可看出川普個性，談好的事情仍可能有變數，我們只能多加了解，做更好的應變。
現今的戰爭除軍事外，還包括金融、貿易、科技、糧食、能源等，無硝煙的因素可能早早決定戰爭結局。
陳冲說，猶記得2014年6月5日總統府資政會議，被問及主權基金一事，自己表示若不得已要設立主權基金，只能以糧食及能源為目的。20年前，我國糧食自給率超過50%，近幾年皆只有30%左右，細看組成項目，水產類去年的自給率達138.5%，是就地販售的遠洋漁業所貢獻，可見實際上自給率其實不到30%。能源部分，我國去年自給率只有4.2%，夏天天然氣庫存更僅有七天。過去十年我國大力提倡「非核、展綠、增氣、減媒」，其實在能源上沒有太大助益。這些非硝煙元素在war game能不考慮？當糧食及能源供應不足，如何打仗？
兩周前經濟學人雜誌談及我們鮮少提及的部分金融問題。其實在全世界的金融戰，台灣也非主角，但仍應了解大國間的角力，其中的奧妙，以及對我們的影響。
2009年，中國人行行長周小川曾於人民銀行網站撰文，探討國際貨幣體系改革一事，讓當時剛上任的歐巴馬總統立即召開記者會，捍衛美元地位，可見周小川一文直指美國痛點。回溯歷史，1944年布列登森林會議，美國當時擁有全世界80%黃金儲備，並承諾以35美元兌換1盎司黃金，最終確立美元作為國際準備貨幣地位。
事後時宜境遷，1971年，尼克森關閉gold window，避免美國破產，加之日後與產油國的油元密約，美元霸權方得以延續至今。
2009年開始的新貨幣戰場大致分三項：加密幣、CBDC、穩定幣。2009年比特幣出世，2012年美國電視劇The Good Wife曾討論比特幣，認為比特幣是一種商品，如同一籃子水果，但也意味比特幣其實沒有intrinsic value。
原以為在加密幣戰場，美國已占上風，卻不料中國大陸默默布局CBDC已久，2014年成立法定數位貨幣專門研究小組，2020年申請84項專利並在各地推動試點，直至2025年9月，累計交易金額已達14.2兆人民幣，個人錢包開通2.25億個。
IMF報告曾指出，全球有150個國家正研究CBDC，但因大陸布局已久，想要在此賽道超越大陸是難上加難。川普了解此點，故在2024年比特幣大會上，明確表示將使美國成為加密幣之都、任內絕不發行CBDC且將發展穩定幣，此與聯準會主席鮑爾「如果有了數位美元，你就不需要穩定幣」的論點完全相反。川普在第二任上任前三天發行川普幣，除了讓美國更邁向加密幣之都外，也從中獲利不少，公私兩便。
2024年11月，川普重要幕僚Stephen Miran曾撰寫針對美國經貿政策的「user’s guide」，內容敘述以關稅迫使貿易夥伴上談判桌，解決美元及美債問題，讓美元維持霸權地位。小布希就任時美債僅5兆美元，如今已達38兆，美債問題迫切需要解決，故在此user's guide中，更直接建議執政團隊，在最壞情況發行century bond，將各國手中的美債到期日延長為100年，將美債問題轉嫁給其他國家。
美元穩定幣背後需要美債作為儲備資產，穩定幣發行越多，自然可解決部分美債無人接手的問題，這也是川普力推穩定幣的原因。談判目前只走到user's guide的十分之一，日後仍是漫漫長路，下面一步，為解決美國長期貿易逆差的匯率問題，更是嚴峻挑戰。
眼看美元在穩定幣市場占比99%，本以為發展CBDC可以在貨幣戰有勝算的大陸，一方面不想讓美國專美於前，另一方面顧忌穩定幣的去中心化特性，轉而以香港作為此貨幣戰的代理人。香港擁有1兆境外人民幣，即使出了問題也不影響中國大陸本地，故雖然港幣本身與美元連動，本質上是一種non-digital的穩定幣，香港仍於5月通過穩定幣條例，背後自有其算盤與盤算。
美國與大陸經濟實難脫鉤，2020年經濟學人漫畫已傳神描繪，其實回看歐巴馬任內通過的諸多法案與拜登政策（例如friendshoring）皆一脈相承，川普只是集大成。
陳冲認為，想要化解困局，極為困難。台灣應多主張自由貿易、多邊主義、WTO及區域經濟整合，這是小型開放經濟體的機會，CIPS也不應是禁忌，全世界現有多套支付系統，我們不應只參與SWIFT，應分散風險選擇其中二三，而SWAP也無害於我們，與不同國家簽署不同本幣互換協議亦可增加我國機會。總之，open mind發揮想像，不要自我設限。劃地自限，困境難以扭轉，金融面向更要配合國際現勢需要，集結眾人智慧，期盼我國早日走出困局，開拓新局。
