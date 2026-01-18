看台美關稅談判 謝金河:條件明顯優於日韓 唱衰論刻意忽略制度差異

台美關稅談判成果公布後，國內部分政治人物與輿論，迅速將焦點轉向「對美投資5,000億美元」、「台積電變成美積電」等質疑聲浪，謝金河認為恐怕並非單純誤解，而是選擇性解讀。 圖/取自謝金河臉書

[Newtalk新聞] 台美關稅談判正式落幕，台灣最終爭取到 15%關稅、且不採疊加適用，並在美國《貿易擴張法》第232條款架構下，被視為享有「最優厚待遇」，對此，財訊傳媒董事長謝金河今（18）日在臉書發文表示，這次談判成果「比預期好很多」，不僅整體條件明顯優於日本、南韓，也再次凸顯台灣在全球科技與產業鏈中的關鍵戰略地位。

針對談判成果公布後，國內部分政治人物與輿論，迅速將焦點轉向「對美投資5,000億美元」、「台積電變成美積電」等質疑聲浪，謝金河則是直言，這類說法刻意忽略制度設計與實質條件差異，恐怕並非單純誤解，而是選擇性解讀。

廣告 廣告

謝金河指出，外界經常拿台灣、日本、南韓的投資金額進行表面比較，卻刻意忽略最關鍵的一點「投資決定權究竟掌握在誰手中」，他說，日本與南韓企業赴美投資，須與美方成立投資委員會，由雙方共同決定投資項目，甚至涉及利益分潤；反觀台灣，2,500億美元的實質投資未被指定用途、不須分潤，企業可完全自主決定設廠模式與產能布局，「這正是台灣條件遠勝日韓的核心差異，卻在國內討論中被刻意淡化」。

針對在野陣營質疑台灣對美投資高達5,000億美元，謝金河也指出，這其實是對數據結構的錯誤解讀，他說5,000億美元中，僅有2,500億美元屬於實質投資，另一半則是「信用保證基金」，本質是一種融資機制。透過信保制度，台灣僅需提供約250億美元保證金，企業即可在美國金融機構籌資，並非現金直接外流，謝金河強調「把實質投資與信保額度直接相加，再指控掏空台灣，根本不符合制度事實」。

至於「美積電」的說法，謝金河則是認為，這是「看不懂產業結構正在改變」，台積電加碼美國投資，表面上是供應鏈在地化，實際上卻是角色的戰略升級，隨著AI時代來臨，先進製程必須結合HBM高頻寬記憶體，並透過2.5D、3D先進封裝，整合成可直接部署的算力模組，台積電正從單一邏輯晶片代工廠，轉型為具備系統整合能力的關鍵節點。

謝金河分析，當先進製造、封裝與研發在美國形成完整產能配置後，美國雲端服務商與國防軍工體系，反而將更深度依賴台積電，使其成為全球AI算力供應鏈的「實體入口」。

謝金河也指出，這次貿易協議是在美國政府體系內直接談判，等同在實務層面，將台灣與 日本、南韓 置於相同談判層級，這樣的安排，也被視為引發中方強烈反應的重要原因之一，他認為，這場談判的意義早已超出關稅數字本身，而是牽動產業戰略、國際定位與地緣政治的結構性轉變。

不少網友也在社群平台回應指出，「是不是對台灣有利，看台股就知道」，談判結果公布當天，大盤與台積電齊揚，顯示市場已率先用真金白銀投票，也有網友直言，結果其實大家都看得懂，但部分政治人物「為了政治立場必須唱衰」，反而地方首長與產業界普遍給予正面評價，因為這次談判實際拯救了不少出口與製造產業。

更有網友形容，從台美高層互動、台積電在台美兩地同步擴產，到「脫中入美」速度持續加快，「每一件事，都是現實給唱衰論的一記重擊」、「美國已經盡力做球給台灣了，如果台灣人民還看不懂，繼續支持親中的藍白，繼續杯葛和搞破壞，那後果只能自負了」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

柯文哲：台積電是台灣的命脈、不能為了賴清德個人需要斷送

駁「美積電」傳言 經濟部：台積電根留台灣、先進製程八成在台