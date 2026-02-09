看吳義芳跳舞超痛快！林懷民盛讚愛徒 每5年一約對抗骨刺：跳到極致為止

風之舞形舞團創辦人暨藝術總監吳義芳，分享40歲至60歲，每五年一次的獨舞旅程。公視提供

公視旗艦藝文紀錄片《藝術很有事》近期推出全新一集《一個人跳舞 吳義芳》，透過貼身觀察風之舞形舞團創辦人吳義芳，以「獨舞」為切入點，貼身記錄風之舞形舞團創辦人暨藝術總監吳義芳，如何用身體與時間正面對話，走出一條與年齡、傷痛共舞的舞蹈人生。

1963年出生的吳義芳，曾是雲門舞集最受矚目的男舞者，詮釋過《紅樓夢》賈寶玉、《白蛇傳》許仙等經典角色。雲門舞集創辦人林懷民曾公開盛讚：「看吳義芳跳舞是一件過癮的事。」

40歲起每5年一約 用挺身動作印證身體

吳義芳自40歲起為自己立下嚴苛約定，堅持每5年推出一次獨舞作品。他直言這並非單純挑戰體能極限，而是檢視身體最真實的方式：「我每5年要做一次獨舞展，就是看看當下那個時候，我那個執行舞蹈的身體，有什麼不一樣。」

廣告 廣告

2018年《吳義芳55獨舞〈555〉》。風之舞形舞團提供、攝影劉振祥

他更透露，從40歲到60歲的獨舞中，必然會出現一個核心意象「挺身」動作。吳義芳指出：「那是用來試驗，我還跳不跳得起來。」這個動作如同印章，標記著不同階段的生命刻痕，也讓他在60歲的海報視覺上，選擇與40歲版本形成跨時空的對話。

這份對極致的追求，源於其堅韌的性格。吳義芳小學一年級時父親驟逝，目睹母親獨力撫養三名子女的不服輸精神，深深影響了他的韌性。

從小加入體操隊磨練出忍痛能力，讓他面對50歲後的骨刺、五十肩等職業傷病時，仍能維持強大專業的身體控制力。在2024年的獨舞《ME/WE》中，他不再只是證明自己「能跳」，更學會如何與傷痛優雅共舞。

國小一年級父親驟逝，母親獨力撫養三名子女，她的堅強、不服輸個性，深深影響吳義芳（中）。吳義芳提供

賈寶玉走下神壇 自立門戶創風之舞形

2002年，吳義芳告別長年的群舞體系，創立風之舞形舞團。2003年的《吳義芳40獨舞》是他首度獨自站上舞台60分鐘，不借助任何人協助，純粹以身體與時間對話。

2013年的《吳義芳50獨舞》，他邀請香港編舞家黎海寧擔任導演，呈現自己從年少到半百的生命狀態，2018年《吳義芳55獨舞〈555〉》，以「靈魂」為基礎，穿上不同皮囊，輪迴多世。2024年的《吳義芳60獨舞〈ME/WE〉》，獨舞不再只是證明能跳，更要學習如何與傷痛和平共處。

「年紀不是絕對的，是相對於身體。」吳義芳用每一次的獨舞，向世人證明舞蹈家如何正面迎擊歲月，直到無法再跳的那一天。



回到原文

更多鏡報報導

專訪／婚禮慘變修羅場！余香凝夾離婚父母「站中間隔開」 心碎曝：全程零對話

《世紀血案》製作人郭木盛認了「怕拒絕先拍」 李千娜因他接拍卻補刀「她言論我也看不下去」

7億岳父鬆口范逸臣「跟我很像」！ 田中千繪笑認「現在很幸福」仍無結婚打算

「霸王餐名媛」被關3個月拒出庭！滯美簽證過期「家屬失聯」 她慘困惡魔島監獄