看周杰倫演唱會卻被文化局當黃牛！歌迷炸鍋

▲有網友發文表示，自己買票去看周杰倫演唱會，卻被盜個資，被台北市文化局當成黃牛發函通知。（圖／翻攝自周杰倫社群平台)

[NOWnews今日新聞] 一名網友近日在Threads上發出2張台北市文化局公文表示，自己2024年買票去看周杰倫演唱會，卻因疑似被盜個資，被台北市文化局當成黃牛，他還收到檢舉通知函，讓他直呼「真是見鬼了！」未料，該文引出一堆受害歌迷表示，文化局還要他們拿出票根自證不是黃牛，簡直荒謬。

該網友7日發文指出，真的是見鬼了，2024那年周杰倫在台北大巨蛋開了一場演唱會，他搶到票就跟男友一起去看，但是日前突然收到公文，檢舉他黃牛行為，2024/12/5那天的門票以一張1萬出售。網友喊冤，他等這張票等了20年，怎麼可能賣？不知道有沒有人跟他一樣收到這樣的公文？

未料，該文獲得不只一位網友回覆，有網友就說：「我也有收到這個公文，有打電話確認過不是詐騙，半年前官網搶陳奕迅的票，也從來沒有沒有把票po上網！」該回覆也指出：「如果你有票根就影印，公文裡面有很多內容需要文字回覆，你就照實好好寫，在規定期限內寄出，1個月內沒有通知你需要再次補件申訴就是沒事，我自己有去警局備案，加影印三聯單當附件證明寄出，目前都沒事喔！」

另有一位網友根據自身經歷指出：「我跟你一樣是搶票跟男友去看周杰倫，然後收到這個公文，說我一張5880欲以12880出售。打去文化局，他說我只能『紙本郵寄』回傳表示意見書，不然就只能繼續往下查，之後我還是要跟調查部門說明，超級莫名其妙！」

另外，也有網友分析：「有聽過別人的案例，一開始搶到票太開心，把票的資訊公開發上網，被詐騙拿去騙人，之後詐騙的被告（主要而且抓不到），位子主人被告黃牛！」

在諸多網友熱心幫助下，原發文的網友隨後更新進度表示：「剛剛打去文化部問了，他說周杰倫嘉年華巡迴演唱會這個案件很大，也真的很多人受騙！如果沒有販售，可以提出自用的證明，還好等了20年的演唱會票根有保留，也拍了很多照片，謝天謝地！只是不知道案件要跑多久。」

針對整起案件，諸多網友直呼荒謬、反了、別鬧了，竟然要自證己清？等等；同時，也有網友認為，幸好沒事、黃牛太可惡、原來票根不能亂丟！

