看周杰倫演唱會被當「黃牛」查辦！ 文化局：可提證據自清

台北市文化局針對「周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會」黃牛檢舉案進行調查，不少自行購票觀看演出的民眾卻意外收到公文，遭指涉嫌高價出售門票。文化局回應，該案件仍在查證階段，若當事人未從事黃牛行為，可依公文說明提出書面陳述並檢附佐證資料，以釐清事實。

周杰倫。（圖／杰威爾音樂提供）

一名網友近日在Threads發文表示，自己於2024年購票前往台北大巨蛋觀看周杰倫演唱會，日前突然收到文化局公文，指其涉嫌於2024年12月5日將門票以1萬元價格出售。該名網友直呼「真是見鬼了」，強調這張票等了20年才買到，根本不可能轉售，也質疑是否有其他人遭遇相同情況。

貼文曝光後引發多名網友回應，有人表示同樣收到文化局公文，並已致電確認並非詐騙。有網友分享處理經驗指出，「很簡單!! 你就回覆說明票券本人進場使用並無販售!! 請對方提供相關轉賣資訊!! 比如匯款帳號或相關證明以證明高價轉賣之行為，不過檢舉到一年前的場次也太久了吧。」

另有網友指出，自己與男友一同觀看演唱會，卻收到公文指稱其門票原價5880元，涉嫌以12880元價格出售。該名網友表示，致電文化局後被告知僅能以紙本方式郵寄說明，否則案件將持續往下查證，後續甚至需向相關調查單位說明，讓他感到相當困擾。

原發文者後續更新表示，致電文化部詢問後得知，「周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會」相關檢舉案件數量龐大，確實有不少民眾受害。對方也表示，若未販售門票可提出自用證明佐證。他慶幸仍保留票根與觀演照片，已依規定提出說明，但也坦言不清楚後續調查將持續多久。

台北市文化局說明，由於該演唱會涉及黃牛檢舉案件數量眾多，文化局受理後須逐案進行查證，包括向售票平台、民政局、電信公司等相關單位調查票券購買人與相關人員資料，以釐清事實。文化局也提醒，民眾若懷疑個資遭冒用或非法使用，可向警察機關報案，以維護自身權益。

