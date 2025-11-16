(看問題)六都最胖的城市

市府大辦鹽酥雞節 ， 大人們吃給你看， 叫市民百姓怎麼不隨著大啖鹽酥雞呢？(市府提供)

根據《康健雜誌》二0二四 年整理的最新資料，高雄市以百分之四十一點三的 BMI 過重或肥胖率勇奪六都冠軍，成為全台「最圓融」的城市，而且還是六都中唯一肥胖率不減反升的地方。

簡單說，就是大家都在瘦，高雄卻默默築起自己的體脂新高峰。這項評比源自前體育署(今改為體育部)的運動現況調查，再由媒體整理呈現，用科學與統計把高雄推上了「重量級王者」寶座。

那麼，高雄到底為什麼變「胖」？原因其實比你我想像的還要多。首先，高雄的飲食文化實在太豐富。手搖飲店多到像便利商店的親戚，全市近三千家，你走兩步就會遇到一杯呼喚你靈魂的半糖珍奶。

其次，高雄街頭的小吃又香又油又酥，人類在鹹酥雞面前，基本上沒有抵抗力。再加上天氣炎熱，喝冰飲、吃冰品的頻率可說是身心必然，於是卡路里就像南風一樣不請自來。

接著是運動量不足的問題。高雄地大、機車多，有些居民倒垃圾、必買鹽酥雞(不能怪市民愛吃啦 ， 連市府自己都在辦鹽酥雞節啦)、甚至鄰居串門子都騎車去，平均走路步數堪稱全台輕量級。

某些偏鄉區域的資源有限(例如桃源、那瑪夏、茂林等地)，BMI 超標比例很高，肥胖率更攀升，使得整體數據又往上推了一把。說穿了，高雄是一座移動方便、食物太好吃的城市，要胖，真的不是居民的錯，是整座城市太好相處。

面對這個「重量級」名號，市府其實不是沒有想過辦法。像是推動跨局處的「健康高雄」行動、增加營養師人力、推社區營養諮詢、強化運動環境等，都在努力讓市民把油脂歸還給地心引力。

有議員甚至提議學新加坡做「手搖飲分級」，讓飲料店乖乖標示甜度與熱量，至少讓你在掏腰包前，先掂掂自己的良心。另一方面，增加自行車道與步行友善空間，也正慢慢推動，讓市民可以「身體力行」地變健康。

至於民眾端，最基本的三件事無外乎是少糖、少油、多動。不是要你戒珍奶，而是從「每天一杯」進化到「一週兩杯」，你的胰島素一定會站起來鼓掌。

運動也不一定要跑去健身房，只要願意把機車鑰匙放下，多走一段路，身材自然會回傳一些正評回來。至於營養諮詢，如果政府都幫你請營養師站好位置了，不用太可惜。

有人問，高雄的肥胖率會不會跟空氣汙染有關？答案是有可能，而且也合理。科學研究指出，PM二點五 等污染物會增加體內慢性發炎、干擾代謝荷爾蒙， 甚至讓嬰幼兒未來肥胖風險上升。

高雄曾是重工業大城，汙染累積多年，要說跟肥胖完全沒關係，也太低估環境的影響力。但話說回來，空汙最多算共犯，不會是主嫌，真正讓人發福的，還是每天手搖飲和宵夜攤的微笑。

總結來說，高雄的胖不是只會吃，是城市生活方式多元，包括飲食習慣、運動不足、偏鄉資源差距，以及環境因素共同交織的結果。它不是一個好笑的厭世標籤，而是一個需要認真面對的公共健康課題。好消息是，只要市府肯努力、市民願意動起來，「六都最胖」這個稱號並不是永久性的。高雄也能利用行動力把自己從「重量級」練回「勁量級」了！