看問題／避免斷食善終爭議 衛福部應詳訂規範

斷食善終風氣漸盛，在前台中市立復健醫院院長畢柳鶯的敘述下，常被描繪成圓滿、美好的離世方式，此次替無法表達意願的重度身障者執行斷食，引發反彈，身障團體指控此舉輕蔑生命，但部分長期陷於照顧壓力的家庭，卻認為此舉幫助解脫。只是，替無自主能力者做出終末決定，已可能踩上司法紅線。

逐步停止進食、飲水，是安寧療護中既有的醫療選項，病人若依「病主法」簽署預立醫療決定，也可選擇拒絕維生治療、人工營養與流體餵養。然而，斷食過程並不輕鬆，病患會遭遇饑餓、疼痛與不適，實務曾有斷食途中難承受不適而放棄案例。將其包裝為「善終」有過度美化、易引發誤解的疑慮。

我國預立醫療決定簽署率極低，許多在病主法上路前就失去意識的病人，無從透過法律表達意願。「安寧緩和條例」設有家屬代理權，但對「末期」定義嚴苛；病主法定義較寬，納入永久植物人、不可逆轉昏迷，卻未設家屬代理。兩法分軌，臨床端出現認定落差，斷食善終也游走在兩部法律灰色地帶。

高齡化與少子化夾擊下，家庭照顧壓力日益沉重，斷食善終倡議者多出於減輕痛苦與尊重患者的動機，但若缺乏明確規範，易被質疑為「加速死亡」甚至觸法。無論斷食倡議者或衛福部，應正視需求，展開討論，訂定明確、合法且可執行的操作準則，避免社會各自解讀斷食善終的意義，避免脆弱者落入照顧缺口，也防家庭在絕望中上演照顧悲劇。

