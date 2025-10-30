看嘉本領職涯講座 嘉義女兒主播侯乃榕揭密「闖關哲學」
為深化青年職涯發展、協助青年探索自我定位與未來方向，嘉義市政府將於11月14日(五)晚上7點，在嘉義市文化局演講廳舉辦「看嘉本領職涯講座」名人系列之一，特別邀請到出身嘉義、現任台視新聞主播侯乃榕，以「Dream Big！主播人生這樣闖關」為題開講，分享她從地方新聞記者一路走向全國媒體舞台的逐夢歷程與寶貴體悟，帶給青年滿滿勇氣與啟發。
市府指出，侯乃榕現任台視新聞主播，職涯起點於地方新聞採訪。她以穩健的播報風格與敏銳的新聞觀察力逐步站穩媒體圈，曾主持《台灣名人堂》、《健康醫聊站》等節目，並受邀擔任第十五屆總統暨副總統就職典禮主持人。此外，她亦跨足新媒體，主持Podcast節目《農事shot 有聲食光》，以聲音說故事、傳遞永續與公民意識。
侯乃榕表示，這次返鄉開講，是一次意義深遠的「回望初心」之旅。她將不藏私分享在高壓新聞現場與即時報導中的挑戰，如何調整心態、保持專業，以及在關鍵抉擇中堅持信念、勇敢前行。她也強調：「起點不決定終點，關鍵在於不斷嘗試與前進的勇氣。」
市府社會處表示，侯乃榕以自身經歷詮釋「從地方出發，也能登上舞台」的精神，充分展現嘉義青年勇於挑戰、追求卓越的特質。與市府十大旗艦計畫「青世代磁吸」推動青年返鄉、築夢與共好的願景相契合。透過「看嘉本領職涯講座」，市府將持續陪伴青年探索多元職涯路徑，培養在地專業人才，讓嘉義成為實踐夢想的城市。
本場講座免費入場，名額有限，歡迎對媒體、職涯發展及自我成長有興趣的青年踴躍報名，一同 Dream Big──勇於闖關、敢於追夢，讓夢想不設限！
報名表單： https://reurl.cc/nY98E1
