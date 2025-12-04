看嘸前方路！花蓮颳「風飛沙」民眾行車霧濛濛
昨（3日）下午，民眾行經月眉大橋周邊拍下，路上能見度很低，連交通標線都看不清。每逢東北季風期，花蓮都會經歷到「風飛沙」，強風將河床上的風沙吹起，也把沙塵吹到市區，不少民眾表示每到這時候，常常會吃飯配沙。
眼看前方一片白，副駕乘客嚇到說不出話來，但只有一條路，駕駛還得往前開。不過越前進越看不清，只能放慢速度，因為根本看不到路。另一處視線比較清楚，不過一樣灰濛濛一片。對當地居民來說，不是一天兩天。
記者vs.月眉村村民胡先生：「昨天不算嚴重，（昨天還不算嚴重？）昨天比較一般，如果它真的嚴重起來，你會以為是很大的颱風。」
無奈的是萬一沒關窗，還會變成吃飯多一味。
月眉村村長張添發：「比較大的時候，整個河床都是風沙，吃個飯都是配沙子，沒有辦法，還是這樣過，不然怎麼辦。」
中央氣象署針對花蓮發布強風特報，沿海跟河口地區陣風有9-11級。更何況每年10月到隔年4月受東北季風影響，花蓮溪出海口岸每逢春夏交接、秋冬交接，只要河床乾燥再遇上強風，花蓮溪、秀姑巒溪兩處必定會出現風飛沙。
路邊樹葉被蓋上一層白，停放路邊的車輛，不管擋風玻璃還是後照鏡，整台車都有風沙過境的痕跡，就連機車坐墊和儀表板，也都被沙塵覆蓋。
民眾胡先生：「昨天（12/3）的話早上就開始了，我這個位置的話，眼睛有時候會被沙塵用到會不舒服。」
因此相關單位透過水覆蓋跟綠覆蓋方式，減緩風飛沙。
第九河川分署副分署長陳世峰：「揚塵產生的時候，通常都是剛好洪水過後，大概第一波、第二波東北季風襲來的時候，還來不及做水覆蓋跟綠覆蓋。」
雖然4號風飛沙狀況已經好轉許多，不過為了避免風沙又再來，應對的覆蓋工程得更快。行車速度稍微放慢，免得「你是風兒我是沙」，總是糊住你的視線。
更多東森新聞報導
小紅書詐騙多卻拒改善 遭內政部限流一年
台人遭詐累計損2.48億！小紅書遭禁 數發部回應了
鯛魚排檢出禁藥「假的」！雲林縣府：協助業者求償
其他人也在看
「10度警報」冷氣團來襲！下週氣溫崩跌 濕冷再現
天氣風險公司分析師薛皓天在個人臉書粉絲專頁指出，目前中高層大氣受槽線通過影響，加上底層有乾冷空氣滲入，導致清晨與上午時段氣溫明顯偏涼，北部與東部地區也出現局部零星降雨。明（5）日的天氣型態與今日相似，基隆北海岸、東北角與東半部有短暫降雨機率，氣溫略為回升，...CTWANT ・ 8 小時前 ・ 7
「10度警報」冷氣團來襲！下週氣溫狂跌 濕冷天氣又要來了
受東北季風影響，今（4）日台灣各地清晨至上午仍感受偏涼冷，尤其北部及東半部地區有零星降雨，不過還沒冷完！氣象專家預估，最強一波冷空氣將在下週六（13日）南下，屆時全台氣溫恐大幅下滑，局部地區低溫甚至可能降至10度左右，提醒民眾注意保暖。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 9
明急凍12度！下週冷空氣再襲 「這區」雨下到一片紅
今（4）日持續受到東北季風影響，水氣逐漸減少，迎風面的基隆北海岸及宜蘭地區仍有局部短暫雨。氣象專家賈新興指出，今明2天有發展為今年第28號洛鞍颱風的機率，預估路徑以影響菲律賓南部進入南海方向移動。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 5
變天了！全台急凍3天「最冷時間出爐」 雨下最猛地區曝光
變天了！台北今（3）日一早就溼溼冷冷，許多通勤族都穿起了雨衣、撐起雨傘。對此，氣象粉專「進擊の天氣小編」指出，最冷時間落在週三晚上至週四清晨，可能會下雨的地區也曝光了，提醒民眾多加留意。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
0度線南下入侵台灣！ 「最冷時刻」降臨下探14度
0度線南下入侵台灣！ 「最冷時刻」降臨下探14度EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 3
把握週末回暖！這天再迎強冷空氣 氣溫狂跌恐剩10度
這幾天有感降溫，迎風面北海岸、東北角及東半部有短暫陣雨，大台北局部則有零星飄雨。而這波天氣影響預計會到週末，週末兩天氣溫逐漸回升，中南部高溫回到28度，但日夜溫差明顯，可能差到10度。而下週一開始又會有另一波東北季風南下，北、東部將再次轉為陰雨天氣；13日開始還有另一波東北季風將再次增強南下，空曠處、山區有10至13度機會。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 4
今晨最低溫下探12.6度！首波大陸冷氣團「這天」報到
生活中心／楊佩怡報導今（4）日受到東北季風影響，水氣逐漸減少，迎風面的基隆北海岸及宜蘭地區仍有局部短暫雨；氣溫方面，今（4日）晨是此波東北季風之冷空氣影響最顯著的時間點。對此，氣象粉專指出下一波東北季風增強時間為「這1天」，不僅連冷3天，強度還很有可能逼近大陸冷氣團。民視 ・ 13 小時前 ・ 2
冷空氣襲！今晨最低溫12.6℃ 首波大陸冷氣團恐「這時」殺到
氣象署發布陸上強風特報，東北風偏強，今（4）日晨至5日晚上桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、臺東縣(含蘭嶼、綠島)、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 4
氣溫驚人驟降！「這兩天」回溫 下波冷空氣報到時間曝
即時中心／潘柏廷、陳治甬報導中央氣象署預報員趙竑今（4）日上午說明，昨（3）晚至今晨是這一波冷空氣影響最明顯的時候，普遍低溫觀測到15至17度，有些局部地區則出現12至14度低溫，這波冷空氣預估會影響到明（5）日，直到週末（6、7日）才會減弱，各地都會屬於看得到陽光的天氣，但緊接著下週一（8日）又會有一波冷空氣增強，但沒有像這一波來得強，因此低溫降幅並不明顯，只有在北台灣高溫降到21、22度。民視 ・ 11 小時前 ・ 2
越晚越冷！今12度低溫來襲伴雨勢 冷到週六氣溫才回升
今晨觀測資料顯示，迎風面降水回波增多，北部、東北部及東部開始有局部降雨。最新歐洲模式模擬顯示，今日「東北季風」增強、北部、東半部有局部短暫雨，中南部多雲時晴；強冷空氣南下，北台愈晚愈冷，應注意氣溫驟降，其他地區氣溫亦降。各地區氣溫為：北部21至13度、中部15...CTWANT ・ 1 天前 ・ 1
還沒冷完！下週「這天」東北季風再增強 最低恐剩10度
冷空氣全面鎖定北台灣！氣象粉專指出，受到東北季風影響，北部及東半部地區持續濕冷，今（4）日高溫恐難突破20°C，體感宛如進入「冰箱模式」。雖然目前中南部仍有微暖，但專家警告，下週一又有新一波東北季風南下！三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 4
今明顯降溫 周四起轉乾冷最低溫下探13度 熱帶擾動93W發展中
受到東北季風南下影響，今天氣溫明顯降低。天氣風險分析師吳聖宇指出，今天(03日)隨著中高層短波槽通過台灣以北，華南東移的這些水氣也要逐漸經過，北部、東半部會是陰天偶有降雨的天氣天氣多一典 ・ 1 天前 ・ 2
淑麗氣象／最冷時刻來了 今跌破13度「明起又濕又冷」
淑麗氣象／最冷時刻來了 今跌破13度「明起又濕又冷」EBC東森新聞 ・ 15 小時前 ・ 發起對話
東北季風發威！「先濕後乾」大降溫 明後天清晨下探12度
中央氣象署表示今天（3日）東北季風增強，伴隨華南中層水氣通過，基隆北海岸、大臺北及宜蘭地區為有雨天氣，並有局部較大雨勢，桃、竹、苗、花、東及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，中南部平地雲量中廣新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
基隆河油污再現！台水全面停止取水
[NOWnews今日新聞]基隆河上週才因油汙影響水源無法取水，昨（2）日晚間再發現汙染情形。台灣自來水公司今（3）日表示，已全面停止取用河水並加強沿線巡查，將從新山淨水場調度每日支援約1萬噸水量，經評...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 3
東北季風挾冷空氣狂襲！最低溫跌破12度 「最凍時刻」曝光
今（3）日東北季風有感增強。氣象專家林得恩表示，台灣中部以北及宜花地區氣溫明顯轉涼，且「愈晚愈冷」，預估今晚至明日清晨降溫最明顯，最低溫可降至12度，且明日起，環境水氣減少，濕冷也將轉為乾冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
東北季風增強越晚越冷！北台冷3天低溫剩12度
[Newtalk新聞] 今(3)天東北季風增強，北部、東半部轉濕冷，對此，氣象專家吳德榮指出，今天起強冷空氣南下，北台愈晚愈冷，明後天水氣減少，但持續低溫，清晨可能只有12度，台北觀測站則可降至15度左右，週末短暫回溫後，下週會再有一波冷空氣增強。 吳德榮指出，今日東北季風增強、北部、東半部有局部短暫雨，中南部多雲時晴；強冷空氣南下，北台愈晚愈冷，應注意氣溫驟降，其他地區氣溫亦降，各地區氣溫為北部21降至13度、中部15至26度、南部16至29度、東部15至26度。 根據最新模式模擬顯示，明後天水氣減少，北部多雲、中南部晴朗，東半部偶有局部短暫降雨的機率，清晨苗栗以北平地最低氣溫約可降至12度，台北觀測站則可降至15度左右。與上月最強一波類似，仍屬東北季風等級，未達「大陸冷氣團」標準，但今起三天北台明顯轉冷，明後天清晨其他地區因「輻射冷卻」加成、亦偏冷，應注意保暖。 這波冷空氣預計週末減弱，但6日清晨仍有輻射低溫、白天起氣溫逐日回升；8日將會再有一波東北季風增強，水氣增多、氣溫略降，迎風面北部、東半部有局部短暫降雨的機率，9日季風減弱，水氣漸減、氣溫略升，迎風面降雨範圍縮小、機率降低。新頭殼 ・ 1 天前 ・ 發起對話
住家「500公尺內每多一家速食店」 幼童鼻炎機率增16%
住家周圍環境與居家清潔習慣對幼童過敏症狀影響甚鉅，最新研究顯示，家中若位於夜市1.5公里範圍內，5歲以下孩童罹患濕疹風險將明顯提高。專家建議，若帶孩子逛完夜市，應立即清潔身體並更換衣物，以降低過敏風險。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
東北季風影響水氣減少、今晨最冷雲林古坑低溫12.6度！週六漸回溫
[Newtalk新聞] 今（4）天持續受到東北季風影響，水氣逐漸減少。中央氣象署表示，迎風面的基隆北海岸及宜蘭地區仍有局部短暫雨，花蓮、台東地區、恆春半島及大台北、中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。今日平地最低溫出現在連江縣馬祖測站，今晨6點3分測得11.4度，台灣本島平地最低溫則是雲林縣古坑鄉的「荷苞」測站，今天凌晨1點37分測得12.6度。 氣象署指出，今晨是這波東北季風冷空氣影響最顯著的時間點，各地低溫普遍降至15度至18度，局部空曠地區及近山區平地氣溫會再更低。今日白天北部及宜花高溫只有19度至21度，整日感受偏涼，中南部及台東高溫也略降至24度、25度，南北溫差較大，南來北往的朋友應注意氣溫變化。 離島天氣方面，澎湖晴時多雲，18度至20度；金門晴時多雲，13度至18度；馬祖晴時多雲，12度至15度。空氣品質部分，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。 未來天氣方面，週五北部、宜花地區天氣較涼，其他地區早晚亦涼；水氣稍減，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭有局部短暫雨。西半部及宜蘭低溫新頭殼 ・ 15 小時前 ・ 發起對話
清晨最低溫15.9度！今起氣溫溜滑梯 周末回溫早晚仍涼
中央氣象署觀測，今清晨本島縣市平地最低溫出現在基隆市七堵區的攝氏15.9度。氣象署表示，今天（3日）東北季風增強，氣溫溜滑梯，北台灣體感整天涼冷，南北溫差較大，這波東北季風預計會影響至周五，最涼冷的時段就在今夜至明晨，中部以北3500公尺以上高山並有零星降雪的機率。明天天氣如何？氣象署指出，明天、周五（4日、5日）東北季風持續影響，水氣稍減，周六、周日（6日、7日）東北季風稍減弱，各地氣溫逐漸回升，水氣進一步減少。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 1 天前 ・ 7