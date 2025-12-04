看嘸前方路！花蓮颳「風飛沙」民眾行車霧濛濛

東北季風將河床上的沙吹起，也把沙塵吹到花蓮市區。（圖／東森新聞）





昨（3日）下午，民眾行經月眉大橋周邊拍下，路上能見度很低，連交通標線都看不清。每逢東北季風期，花蓮都會經歷到「風飛沙」，強風將河床上的風沙吹起，也把沙塵吹到市區，不少民眾表示每到這時候，常常會吃飯配沙。

眼看前方一片白，副駕乘客嚇到說不出話來，但只有一條路，駕駛還得往前開。不過越前進越看不清，只能放慢速度，因為根本看不到路。另一處視線比較清楚，不過一樣灰濛濛一片。對當地居民來說，不是一天兩天。

記者vs.月眉村村民胡先生：「昨天不算嚴重，（昨天還不算嚴重？）昨天比較一般，如果它真的嚴重起來，你會以為是很大的颱風。」

無奈的是萬一沒關窗，還會變成吃飯多一味。

月眉村村長張添發：「比較大的時候，整個河床都是風沙，吃個飯都是配沙子，沒有辦法，還是這樣過，不然怎麼辦。」

中央氣象署針對花蓮發布強風特報，沿海跟河口地區陣風有9-11級。更何況每年10月到隔年4月受東北季風影響，花蓮溪出海口岸每逢春夏交接、秋冬交接，只要河床乾燥再遇上強風，花蓮溪、秀姑巒溪兩處必定會出現風飛沙。

路邊樹葉被蓋上一層白，停放路邊的車輛，不管擋風玻璃還是後照鏡，整台車都有風沙過境的痕跡，就連機車坐墊和儀表板，也都被沙塵覆蓋。

民眾胡先生：「昨天（12/3）的話早上就開始了，我這個位置的話，眼睛有時候會被沙塵用到會不舒服。」

因此相關單位透過水覆蓋跟綠覆蓋方式，減緩風飛沙。

第九河川分署副分署長陳世峰：「揚塵產生的時候，通常都是剛好洪水過後，大概第一波、第二波東北季風襲來的時候，還來不及做水覆蓋跟綠覆蓋。」

雖然4號風飛沙狀況已經好轉許多，不過為了避免風沙又再來，應對的覆蓋工程得更快。行車速度稍微放慢，免得「你是風兒我是沙」，總是糊住你的視線。

