看地簽約？好市多CEO大陣仗現身台中！官方回應：例行性訪查

美式賣場好市多（Costco）執行長瓦克里斯（Ron Vachris）9日現身台灣，先後被民眾目擊出現在台中南屯店及台南分店，外界紛紛猜測瓦克里斯此行是否為看地簽約。對此，好市多官方低調回應表示「僅是例行性訪查」。

台中南屯店被封為「全球店王」。（示意圖／中天新聞）

好市多台中的2家分店營業額相當驚人，根據好市多2023年統計資料，全球營收前10名的門市中，台灣包辦4家，分別是台中南屯、台中北屯、台北內湖和新北中和。其中台中南屯店更是多年穩坐全球最賺錢門市寶座，長年蟬聯全球營業額最高的門市，被封為「全球店王」，深受廣大市民喜愛。

此次執行長親訪更讓各界聯想到展店布局，加上自前年起，市場便屢傳好市多有意在台中海線設立第3家分店。台中市政府於去年也證實，好市多確實透過地主向市府提出第3店用地審查，但尚未定案，除市府審查外還得送內政部審議，最終結果仍待好市多官方公布。

好市多執行長羅恩·瓦克里斯（Ron Vachris）。（圖／翻攝自好市多官網）

除了台中展店計畫外，好市多在台灣還有另一項重大布局。瓦克里斯去年12月在最新財報電話會議中提到，2026會計年度已經安排好5家分店的遷址計劃，包括美國3家、加拿大1家、台灣1家，其中台灣門市被推測有可能是高雄店。

好市多台灣之後證實，設立於1997年，位在中華五路的好市多在台灣的起家厝「高雄店」要搬家，新址位於亞洲新灣區80期重劃區，完工後會是一棟樓高4層、佔地萬坪的大型購物中心，屆時將成為全台最大的好市多分店，確切開幕時程尚未定案。

