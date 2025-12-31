看壞2026年PC市場前景 IDC再度下修出貨量恐衰退9%

IDC預計，在中性情境下，2026年PC出貨量預計將下降5%，悲觀情境下降幅度可能達到9%。（圖：ASUS臉書）

記憶體缺貨潮引發的連鎖效應逐漸發酵， IDC（國際資料公司）表示，由於記憶體持續缺貨漲價，IDC預計，在中性情境下，2026年PC出貨量預計將下降5%，悲觀情境下降幅度可能達到9%；對PC產業而言，這場記憶體短缺恰逢Windows 10停止支援和AI PC推廣兩大關鍵時期，使市場前景更加嚴峻。

IDC於本月18日報告中預估，在較溫和的下行情境下，2026年PC市場可能萎縮4.9%，而11月份的預測則為年減2.4%。在更悲觀的情境下，降幅可能擴大至8.9%。

而IDC 31日在最新報告中指出，由於記憶體持續缺貨漲價，在中性情境下，2026年PC出貨量預計將下降5%，而悲觀情境下降幅可能達到9%，相較兩周前再度下修。

IDC表示，9%的降幅雖非災難性，但已相當嚴重。2009年全球金融危機期間，PC市場下降11.9%，創下當時史上最大下降。唯一更糟糕的情況發生在疫情後時期，當時市場因飽和度過高而下跌近15%，產業至今仍未完全恢復。

IDC認為，這場危機的根源在於AI基礎設施需求激增。超大規模雲端服務商對記憶體的需求大幅攀升，導致DRAM和NAND生產從消費性設備轉向高頻寬記憶體和高密度DDR5等高利潤率企業級零組件。

IDC強調，這不是典型的週期性波動，而是可能持續數年的矽產能策略性重新配置。對PC產業而言，這場記憶體短缺恰逢Windows 10停止支援和AI PC推廣兩大關鍵時期，使市場前景更加嚴峻。

隨著DRAM和SSD成本攀升，PC廠商已開始發出廣泛漲價訊號。 IDC估計，在悲觀情境下，PC平均售價可能上漲6%至8%。

IDC預計，戴爾（Dell）、惠普（HP）、聯想和華碩（2357）等大型OEM廠商憑藉規模優勢、庫存槓桿和長期供應協議，將比小型廠商更好地應對這一環境。

區域性小品牌、白牌組裝商和DIY系統製造商面臨的風險要大得多，尤其是在高儲存配置為標配且成本敏感度高的電競PC領域。IDC表示，這種動態可能進一步將市佔率推向主要OEM廠商，即使整體市場規模縮小。

此外，記憶體短缺與AI PC推廣形成了特殊的矛盾。IDC將AI PC定義為配備NPU的系統，但這些機器實際上也需要更多記憶體。微軟Copilot+的要求就設定了16GB的最低門檻，許多高階設計更是瞄準32GB或更高配置。問題在於，記憶體恰恰是目前最稀缺和昂貴的組件。