看夜景返程出車禍！休旅車撞樹「倒栽蔥」插邊坡…車體全毀2男奇蹟生還

記者吳泊萱／台中報導

劉男開車載葉姓友人看夜景，返程途中撞樹翻車，二人命大生還。（圖／翻攝畫面）

台中市西屯區發生驚悚自撞車禍，一名20歲劉姓男子深夜開車載葉姓友人外出看夜景，結果返程途中，因不明原自撞路樹，整輛車以「倒栽蔥」方式衝落邊坡，車體幾乎全毀。幸運的是，劉男及葉男僅肢體外傷，經送醫治療無生命危險，目前警方正在釐清事故發生原因。

昨日（13日）深夜11時37分許，劉男（20歲）駕車載葉姓友人（20歲）外出看夜景，返程行經西屯區西屯路三段時，車輛因不明原因自撞路樹，並以「倒栽蔥」方式衝落邊坡，猛烈撞擊導致車體嚴重扭曲變形，二人也一度受困車內。

警消獲報到場，使用破壞器材後，順利救出受困二人，幸好二人僅肢體外傷，經送醫治療無生命危險。警方表示，車內並未查獲毒品，現場也無酒駕肇事跡證，但為了保險起見，已對劉男進行抽血檢測釐清是否有酒駕或毒駕反應，詳細事故發生原因仍有待調查釐清。

